Proponen reducir, eliminar y simplificar más de 150 trámites municipales en Venado Tuerto

La intención es agilizar el sistema impositivo por lo que el intendente Chiarella presentará un proyecto para modificar la ordenanza local que lo regula

2 de diciembre 2025 · 08:57hs
Desde el municipio destacaron que esta actualización no es un ajuste técnico más, sino un proceso de modernización que coloca al sistema tributario local en una nueva etapa.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció que el gobierno municipal presentará en el Concejo local una actualización profunda de la ordenanza general impositiva (OGI), un proceso que, según definió, implica “una actualización grande, seria y necesaria para modernizar el Estado”. Acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic, detalló el alcance de una reforma que simplifica, reduce o elimina más de 150 trámites, tasas y sellados.

Chiarella explicó el contexto que permitió llevar adelante estos cambios: “Esto lo pudimos hacer porque durante seis años mantuvimos superávit, ordenamos las cuentas e hicimos obras como nunca antes en la historia de la ciudad. Ahora, eliminamos y reducimos tasas, sellados y trámites que ya no tenían sentido”.

Además, el intendente enfatizó: “Este proyecto demuestra la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y, demuestra lo que venimos diciendo: cuando no hay corrupción en el Estado, los recursos alcanzan”.

Eliminar trámites

Por su parte, Viskovic destacó que estas modificaciones y cambios “benefician a más de 3.000 monotributistas, en la habilitación de comercios e industrias, la tasa de red vial para los productores, en la tasa general de inmuebles para todos los vecinos. Además, se prevén beneficios para jubilados, eliminación de sellados administrativos y simplificación de trámites”, y remarcó que el objetivo es que “habilitar, emprender y producir sea más accesible”.

Una reforma que marca una nueva etapa

La actualización entrará en vigencia en enero de 2026, siempre y cuando sea aprobada por el Concejo Municipal. En total, más de 150 cambios destinados a simplificar trámites, bajar costos y modernizar el sistema tributario municipal.

La reforma se estructura en tres pilares: Régimen simplificado del DRI, simplificación administrativa (tasas y trámites eliminados), habilitación comercial, beneficios para comercio e industria, TGI (Tasa General de Inmuebles), entre otros beneficios para los vecinos en general.

Desde el municipio destacaron que esta actualización no es un ajuste técnico más, sino un proceso de modernización que coloca al sistema tributario local en una nueva etapa, con un Estado más claro, más eficiente y más accesible para todos los vecinos.

