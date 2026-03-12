Abrieron el registro para adquirir 60 lotes en barrio "Mi tierra, Mi casa" en Villa Gobernador Gálvez

El municipio habilitó la inscripción por 30 días hábiles para comprar parcelas de 123 a 183 metros cuadrados

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez abrió el registro para la venta de 60 lotes en el barrio Mi Tierra Mi Casa , precisamente en el cuadrante delimitado por las calles Monte Hermoso, Caseros, Alta Gracia y Pasaje Cerrito. Se trata de lotes que van desde los 123 metros cuadrados a los 183 metros cuadrados , teniendo un valor de 30 UTM (valor actual de la UTM $3000, al 9 de marzo de 2026, sujeto a cambio según la actualización de la ordenanza tributaria) por metro cuadrado. La forma de pago del lote será al contado.

El registro se habilitó el 9 de marzo en base a la ordenanza N° 3155/2025 y estará abierto durante 30 días hábiles. Podrá acceder cualquier ciudadano mayor de 18 años que resida o trabaje en la ciudad como mínimo desde hace dos años y que pueda demostrar ingresos.

“Los lotes cuentan con energía eléctrica, alumbrado público, calles consolidadas, agua potable, desagües . En esta oportunidad, son 60 lotes distribuidos en distintos puntos de lotes. La forma de pago es al contado, y ese dinero recaudado se va a usar para comprar un terreno más grande donde calculamos que se podrán lograr entre 200 y 250 lotes”, indicó el intendente Alberto Ricci.

Para poder ingresar e inscribirse, los interesados tienen que estar registrados como ciudadanos en la plataforma https://vggmunicipalidad.gov.ar/registrate/

Requisitos para acceder al registro

No ser propietario de vivienda o haber sido beneficiario en sorteos anteriores.

No poseer embarcaciones, vehículos de alta gama y/o aeronaves, ni como propietarios/as ni como copropietarios/as.

Residir o trabajar, como mínimo, desde hace 2 años en la localidad (la residencia o antigüedad laboral deberá ser acreditada con el domicilio del DNI, contrato de alquiler timbrado por el banco o recibos de sueldos).

Contar con ingresos demostrables y acreditar la documentación correspondiente.

En el caso de ser trabajador independiente,monotributistao autónomo se deberá declarar el promedio mensual de facturación de los últimos 6 meses. Para monotributistas, el monto máximo a declarar no podrá ser superior al 80% del límite máximo de la categoría en la cual se encuadra.

El trámite para completar el formulario es gratuito.

Adjudicaciones

Desde el municipio indicaron que dependiendo de la cantidad de inscriptos, la adjudicación de los terrenos será sorteada a través de Lotería de Santa Fe o por parte del municipio, con la presencia de escribano y difundida a través del canal de YouTube oficial, con fecha y horario a confirmar; y los lotes irán siendo otorgados por los propietarios en el orden en el que hayan sido sorteados.

A la vez, serán sorteados 120 suplentes en caso de que los adjudicatarios no cumplimenten con los requisitos necesarios para poder acceder al terreno.

Por cualquier consulta y/o presentación de documentación, podrán acercarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a Mosconi 1541 en la Oficina de Vivienda y Servicio Social. Podrán comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana al 4988888 o por WhatsApp al 3417388888.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez: 3.000 vecinos realizaron trámites con el operativo Santa Fe Acá