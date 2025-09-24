Transporte interurbano: cuánto cuesta viajar en colectivo desde Rosario a Funes, Roldán o Zavalla

Un nuevo esquema de precios comenzó a aplicarse para ir desde Rosario a localidades al oeste de la ciudad como Roldán, Funes, Zavalla y Pérez. Tarifa normal Sube y descuentos

Los pasajes de colectivo para ir a estas ubicaciones rondan entre los $720 y $4173.

Los pasajes de colectivo son más costosos. Desde el 10 de septiembre de 2025 rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano que conectan Rosario con localidades vecinas al oeste de la ciudad. Los valores impactan en los boletos de las líneas que unen la ciudad con Roldán, Funes, Pérez y Zavalla.

Según el recorrido y el tipo de tarjeta Sube utilizada, ya sea normal, con beneficio estudiantil o con el descuento por atributo social, el valor del pasaje varía. La tarifa social está dirigida a jubilados, pensionados, trabajadoras de casas particulares, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros grupos alcanzados por programas de asistencia.

Tarifa con 50% de descuento escolar Rosario – Funes: $1.343

Rosario – Roldán: $2.086,50

Funes – Roldán: $1.021,50

Tarifa con atributo social SUBE Rosario – Funes: $1.208,70

Rosario – Roldán: $1.877,85

Funes – Roldán: $919,35

Línea Zavalla

Tarifa normal Sube Rosario – Pérez: $2.649 Rosario – Zavalla: $3.911 Pérez – Zavalla: $1.600

Tarifa con 50% de descuento escolar Rosario – Pérez: $1.324,50 Rosario – Zavalla: $1.955,50 Pérez – Zavalla: $800

Tarifa con atributo social Sube Rosario – Pérez: $1.192,05 Rosario – Zavalla: $1.759,95 Pérez – Zavalla: $720



Más opciones de pago y beneficios

El sistema Sube mantiene los beneficios para quienes cuentan con descuentos especiales, como jubilados, pensionados, estudiantes, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de programas sociales.

De esta manera, el costo de viajar desde Rosario hacia localidades como Funes, Roldán, Pérez y Zavalla depende no solo del tramo recorrido, sino también de la condición del usuario y los descuentos aplicados.