Transporte interurbano: cuánto cuesta viajar en colectivo desde Rosario a Funes, Roldán o Zavalla

Un nuevo esquema de precios comenzó a aplicarse para ir desde Rosario a localidades al oeste de la ciudad como Roldán, Funes, Zavalla y Pérez. Tarifa normal Sube y descuentos

24 de septiembre 2025 · 09:07hs
Los pasajes de colectivo para ir a estas ubicaciones rondan entre los $720 y $4173. 

Foto: Marcelo Bustamante/La Capital

Los pasajes de colectivo para ir a estas ubicaciones rondan entre los $720 y $4173. 

Los pasajes de colectivo son más costosos. Desde el 10 de septiembre de 2025 rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano que conectan Rosario con localidades vecinas al oeste de la ciudad. Los valores impactan en los boletos de las líneas que unen la ciudad con Roldán, Funes, Pérez y Zavalla.

Según el recorrido y el tipo de tarjeta Sube utilizada, ya sea normal, con beneficio estudiantil o con el descuento por atributo social, el valor del pasaje varía. La tarifa social está dirigida a jubilados, pensionados, trabajadoras de casas particulares, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros grupos alcanzados por programas de asistencia.

Línea Roldán

  • Tarifa normal Sube

    • Rosario – Funes: $2.686

    • Rosario – Roldán: $4.173

    • Funes – Roldán: $2.043

  • Tarifa con 50% de descuento escolar

    • Rosario – Funes: $1.343

    • Rosario – Roldán: $2.086,50

    • Funes – Roldán: $1.021,50

  • Tarifa con atributo social SUBE

    • Rosario – Funes: $1.208,70

    • Rosario – Roldán: $1.877,85

    • Funes – Roldán: $919,35

    • Línea Zavalla

    • Tarifa normal Sube

      • Rosario – Pérez: $2.649

      • Rosario – Zavalla: $3.911

      • Pérez – Zavalla: $1.600

    • Tarifa con 50% de descuento escolar

      • Rosario – Pérez: $1.324,50

      • Rosario – Zavalla: $1.955,50

      • Pérez – Zavalla: $800

    • Tarifa con atributo social Sube

      • Rosario – Pérez: $1.192,05

      • Rosario – Zavalla: $1.759,95

      • Pérez – Zavalla: $720

    Más opciones de pago y beneficios

    El sistema Sube mantiene los beneficios para quienes cuentan con descuentos especiales, como jubilados, pensionados, estudiantes, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de programas sociales.

    De esta manera, el costo de viajar desde Rosario hacia localidades como Funes, Roldán, Pérez y Zavalla depende no solo del tramo recorrido, sino también de la condición del usuario y los descuentos aplicados.

