La Capital | La Región | colectivo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje de colectivo a Rosario en la línea Expreso

Desde el 10 de septiembre rigen nuevas tarifas en la línea Expreso. Los costos varían según el destino y el tipo de Sube

22 de septiembre 2025 · 16:22hs
El pasaje de colectivo tiene distintas tarifas en función del plan social personal y del tramo a realizar

Foto: Marcelo Rubén Bustamante

El pasaje de colectivo tiene distintas tarifas en función del plan social personal y del tramo a realizar

Viajar en colectivo sale más caro. Desde el 10 de septiembre rige el nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano de pasajeros que conecta a las distintas localidades del cordón industrial y el centro-sur de Santa Fe con Rosario.

El valor del pasaje depende tanto del destino como del tipo de tarjeta Sube que posea el usuario: normal, con descuento del 50% (para estudiantes o seguros) o con atributo social.

>> Leer más: Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

Los precios desde Rosario

Un viaje corto desde Rosario hasta Villa Gobernador Gálvez cuesta $2.474 con Sube normal. En cambio, los beneficiarios de la tarifa social abonan $1.113,3 y los que cuentan con el descuento del 50% escolar pagan $1.237.

Hacia el norte, los montos se incrementan de manera progresiva:

  • Granadero Baigorria: $2.497 (normal), $1.123,65 (social) y $1.248,50 (50% escolar).

  • Capitán Bermúdez: $3.032 (normal), $1.364,40 (social) y $1516 (50% escolar).

  • Fray Luis Beltrán: $3.405 (normal), $1.532,25 (social) y $1.702,50 (50% escolar).

  • San Lorenzo: $3.963 (normal), $1.783,35 (social) y $1.981,50 (50% escolar).

  • Puerto San Martín: $4.835 (normal), $2.175,75 (social) y $2.417,50 (50% escolar).

  • Timbúes: $6.293 (normal), $2.831,85 (social) y $3.146,5 (50% escolar).

  • La Ribera: $6.849 (normal), $3.082,05 (social) y $3.424,50 (50% escolar).

  • Andino: $8.000 (normal), $3.600 (social) y $4.000 (50% escolar).

El nuevo esquema de tarifas impacta con fuerza en los bolsillos de quienes deben trasladarse diariamente desde Rosario hacia las localidades del cordón industrial, en su mayoría trabajadores y estudiantes. Por ejemplo, viajar ida y vuelta desde Rosario hasta San Lorenzo, de lunes a viernes, puede representar un gasto mensual superior a los 160.000 pesos con la tarifa normal, mientras que aún con los beneficios de la SUBE el desembolso supera los 75.000 pesos para viajes entre estas localidades mencionadas.

Nuevos métodos de pago

Las nuevas tarifas no son la única novedad para los usuarios de colectivo de la región. Las unidades del transporte interurbano han actualizado en su mayoría las canceladoras y ahora se puede elegir pagar con diferentes métodos.

En suma, para viajar en colectivo se puede pagar el boleto con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, Visa y Mastercard, celulares y relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas, código QR a través de la billetera electrónica BNA+ y app SUBE, además de la SUBE física y digital.

Noticias relacionadas
La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades, institutos y empresas, obteniendo información detallada y realista sobre las opciones disponibles.

Se viene la Expo Carreras 2025 en Villa Gobernador Gálvez

El encuentro buscó generar reflexión sobre innovación, desarrollo productivo, cooperación interprovincial y oportunidades de inversión.

Primer Foro Industrial de Alvear: un espacio estratégico para el desarrollo productivo

La flamante ciudad del departamento Rosario que creció en torno a la traza ferroviaria hoy enfrenta una compleja disputa judicial que podría afectar su administración comunal.

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

Con esta iniciativa, Hughes se suma a localidades que ya comenzaron a recibir el servicio de gas natural como parte del programa provincial.

Hughes potenciará su desarrollo con la llegada del gas natural

Ver comentarios

Las más leídas

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Lo último

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Fiestas de lectura: la tendencia viral que convierte leer en una experiencia compartida

Fiestas de lectura: la tendencia viral que convierte leer en una experiencia compartida

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

En los últimos 20 meses, Nación presupuestó obras por 211 millones de dólares en 13 terminales del país. Todas están concesionadas a Aeropuertos Argentina

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Por Carina Bazzoni

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 
La Ciudad

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Ovación
Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba
Ovación

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 
La Ciudad

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte