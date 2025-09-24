Chumpitaz propone eximir del pago del IVA a jubilados en cualquier consumo o servicio

El diputado nacional advirtió que el sistema jubilatorio argentino “está roto” y que hoy la jubilación mínima “no alcanza ni para cubrir el precio de un alquiler”.

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz propone eximir del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados en impuestos, servicios y consumos . La medida beneficiaría a pasivos que cobren hasta 385.000 pesos y que acrediten una única vivienda como propiedad.

El legislador presentó una propuesta para que los jubilados queden exceptuados del pago del IVA al realizar consumos, adquirir vestimenta o medicamentos, así como tambien en las facturas de todos los servicios.

En ese sentido, el actual candidato a renovar su banca en el Congreso planteó: “ Entendemos que el eq uilibrio fiscal es fundamental e innegociable y que pagar bonos a cuentagotas no sirve de nada. Esta es una medida real, cuya exención será automática y perdurable en el tiempo”.

Chumpitaz advirtió que el sistema jubilatorio argentino “está roto” y que hoy la jubilación mínima “no alcanza ni para cubrir el precio de un alquiler”.

“Estamos hablando de personas que trabajaron toda su vida y que hoy apenas sobreviven. No podemos permitir que tengan que elegir entre pagar impuestos o comprar medicamentos. Eximir a los jubilados del IVA es lo mínimo que podemos hacer de manera transitoria, pero lo verdaderamente esencial es salvar de fondo el sistema jubilatorio argentino que hoy se encuentra devastado”, afirmó Chumpitaz.

Leer más: Gabriel Chumpitaz propone prisión perpetua para quien dispare contra un policía

El proyecto busca aliviar de manera inmediata la situación crítica de la población adulta mayor y priorizar la asignación de recursos públicos en favor de quienes más lo necesitan.

Además, Chumpitaz remarcó que es necesario encarar una reforma de fondo para salvar el sistema previsional argentino.

“La única salida real es volver a un sistema de capitalización, como lo fueron las AFJP, donde cada trabajador ahorraba para su propio futuro. Los privilegios de la política deben terminarse para financiar lo verdaderamente justo: cuidar a nuestros jubilados”, subrayó el diputado.

Esta medida alcanzaría a todos los jubilados y pensionados que posean una sola propiedad, cualquiera sea el origen de su haber: Anses, Cajas Nacionales, Cajas de otras provincias, Cajas Profesionales o de la propia Caja de Santa Fe.