Vialidad Nacional reparará el puente de la ex ruta 9 sobre el río Carcarañá

En el marco de un relevamiento técnico realizado por sus equipos de ingeniería, Vialidad Nacional confirmó la ejecución de obras de reparación en el puente sobre el río Carcarañá , ubicado en la ruta nacional 1V09, antigua traza de la RN 9. La intervención busca restituir las condiciones de seguridad y transitabilidad en un tramo clave para la conectividad regional.

El diagnóstico realizado por el organismo detectó daños estructurales en los terraplenes de aproximación , producto de erosiones localizadas y desplazamientos provocados por crecidas recientes. En función de estos estudios, se definió un plan de trabajo que será ejecutado bajo un contrato de mantenimiento vigente, con recursos técnicos y logísticos ya movilizados.

Hasta tanto se concreten las tareas, se mantiene el cierre total al tránsito de todo tipo de vehículos, incluidas motocicletas, bicicletas y peatones . La medida responde al estrechamiento de la calzada y a la inestabilidad de los taludes en la zona afectada, lo que representa un riesgo concreto para la circulación.

Los desvíos se sostienen hacia la autopista Rosario–Córdoba, con accesos habilitados en Carcarañá (RP 26) y Correa . En ambos puntos, Vialidad Nacional colocó cartelería informativa para orientar a los conductores y reforzar la señalización preventiva.

Detalles técnicos

Las tareas previstas incluyen la limpieza general de la estructura del puente, con especial atención a las pilas, para restituir el escurrimiento normal del río y evitar el empuje lateral sobre los apoyos. Esta etapa es clave para garantizar la estabilidad hidráulica de la obra.

En los accesos, se reconstruirán los terraplenes mediante gaviones de piedra, complementados con bolsas rellenas de suelo cementado. Esta solución busca consolidar los bordes y prevenir nuevos desplazamientos ante lluvias intensas o crecidas súbitas.

En el fondo del río, en la zona de fundaciones de pilas y estribos, se colocará material pétreo en puntos específicos donde se detectaron erosiones. Esta protección busca reforzar la base de la estructura y evitar socavaciones futuras.

Reposición de calzada

Una vez recuperados los taludes, se procederá a la reposición de los sectores de calzada afectados. También se ejecutará el arreglo de juntas del puente y la restitución de las barandas vehiculares tipo flex-bean, que fueron arrancadas por la corriente en eventos anteriores.

El operativo se completará con el pintado de barandas de hormigón armado, cordones y veredas, además de la aplicación de pintura vial y demarcación horizontal. Se reforzará el señalamiento vertical en las cabeceras, con el objetivo de mejorar la visibilidad y seguridad en los accesos.

En el mismo informe, Vialidad Nacional anticipó la necesidad de proyectar una segunda etapa de intervención, orientada a mejorar las protecciones de los terraplenes y cunetas laterales con soluciones de carácter permanente. Esta instancia buscará prevenir erosiones futuras ante las crecidas recurrentes del río Carcarañá y los desbordes que afectan la zona.

La propuesta incluye el diseño de defensas hidráulicas más robustas, con materiales de alta resistencia y sistemas de drenaje que permitan una respuesta eficiente ante eventos climáticos extremos.

Gestión coordinada

La situación de emergencia por el cierre de la circulación es gestionada de manera coordinada entre Vialidad Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, la comuna de Correa y la municipalidad de Carcarañá. El trabajo conjunto permite sostener los desvíos, garantizar el orden vehicular y brindar información actualizada a los usuarios.

Desde el organismo nacional se destacó el compromiso de las autoridades locales en la asistencia logística y en la difusión de las medidas preventivas, en un contexto que exige respuestas articuladas.

