Venado Tuerto vivió jornadas de deporte internacional con el Mundial de Pelota Vasca Sub 23

Las autoridades anunciaron que la ciudad será desde del Mundial Absoluto de esta disciplina en 2026

En la categoría Pelota Goma Masculina, el seleccionado argentino se consagró campeón tras derrotar a México 2-0 en la final.

Venado Tuerto, Capital Nacional de la Pelota Paleta , se convirtió entre el 14 y el 20 de septiembre en sede del X Mundial de Pelota Vasca Sub 23 , un certamen que reunió a nueve selecciones nacionales y más de 250 integrantes entre jugadores, entrenadores, jueces y dirigentes.

El torneo se disputó en los trinquetes del Jockey Club y del Club Centro Empleados de Comercio, y fue definido por el intendente Leonel Chiarella como “un hecho histórico para nuestra ciudad”, además de ser un motor de “inspiración para las nuevas generaciones”.

Las delegaciones participantes representaron a Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, México, España, Euskadi y Francia, consolidando a Venado Tuerto como epicentro mundial de la disciplina.

En la ceremonia inaugural, realizada el 13 de septiembre, estuvieron presentes el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon; el titular de la Confederación Argentina de Pelota, Pablo Lambardi; y el presidente de la Federación Santafesina, Fernando Sánchez, lo que reflejó el alcance internacional y la jerarquía de la competencia.

VT-pelota vasca2

El reconocimiento a la ciudad y sus instituciones

Al evaluar la magnitud del evento, Chiarella destacó: “Acá hay un equipo que trabaja con una misión: hacer que las cosas sucedan. No fue un logro de un intendente o de una gestión en particular, fue un logro de la ciudad, de la provincia, del país y, sobre todo, un logro de nuestros clubes”.

En esa línea, valoró especialmente el esfuerzo de Raúl Peruggino, Robert Giuliano y todo el equipo del Jockey Club, así como de la familia Arduino, del Centro Empleados de Comercio, y de los campeones mundiales que hoy son orgullo venadense.

El deporte como política de gestión

Finalmente, Chiarella subrayó la importancia del deporte como política pública: “Para nosotros el deporte es un pilar fundamental porque promueve valores, el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo y, por sobre todas las cosas, una calidad de vida diferente”.

En el aspecto netamente deportivo, cabe destacar que en la categoría Pelota Goma Masculina, el seleccionado argentino se consagró campeón tras derrotar a México 2-0 en la final. El equipo estuvo integrado por Patricio Peloni, Lautaro Ercilla, Pablo Martín y el venadense Bernardo Algarbe, quien levantó el trofeo junto a sus compañeros, siendo el DT otro venadense, Flavio Algarbe.

Por su parte, en la categoría Paleta Cuero, Argentina logró el subcampeonato tras caer 2-1 en un intenso partido definitorio frente a España. Allí también hubo presencia local, ya que el venadense Jeremías Cedrez fue pieza clave del conjunto albiceleste.

Sede del Mundial Absoluto

Durante la ceremonia de cierre y premiación, el intendente Chiarella y Xavier Cazaubon anunciaron que Venado Tuerto será sede del XX Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca, que se realizará en octubre de 2026.

Este evento pondrá a la Capital Nacional de la Pelota Paleta en el centro de la atención mundial, y para tal fin ya se anuncia un ambicioso plan de infraestructura, que incluiría nuevos trinquetes y frontones.

