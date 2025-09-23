El gobierno de Javier Milei fue obligado por la Justicia Federal a realizar bacheos en ruta nacional 8

Tras una acción judicial interpuesta por la senadora, Leticia Di Gregorio, la DVN inició los trabajos en un tramo de ruta nacional 8 entre Venado Tuerto y la ruta provincial 14

La representante en el Senado del departamento General López subrayó que "nuevamente forzamos al gobierno de Milei a reparar una ruta nacional”.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio celebró un nuevo avance derivado de la medida cautelar urgente que interpuso ante la Justicia Federal, que obliga al gobierno de Javier Milei a reparar las arterias nacionales del departamento General López, en esta caso se trata de la ruta 8.

La legisladora, comentó “nuevamente forzamos al gobierno de Milei a reparar una ruta nacional” que este lunes la concesionaria Corredores Viales SA y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dieron inicio a trabajos de bacheo sobre la traza de la ruta nacional Nº 8, en el tramo que conecta Venado Tuerto con la ruta provincial Nº 14 . La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad en una de las zonas más deterioradas y transitadas de la región.

“Estaba previsto que los trabajos inicien la semana pasada, dadas las condiciones climáticas se pospusieron e iniciaron este lunes. Las tareas de bacheo se realizaran puntualmente en el sector entre Venado Tuerto y el cruce con la 14, donde la situación es crítica y hasta tuvo que intervenir Vialidad Provincial en su momento”, expresó Di Gregorio.

La representante en el Senado del departamento General López subrayó que " las lluvias recientes profundizaron el deterioro de la calzada, con agua acumulada sobre la cinta asfáltica".

“Es una buena noticia que se hagan estas tareas y vamos a seguir de cerca los trabajos para constatar el cumplimiento”, adelantó Di Gregorio.

Ruta8-bacheo2

La senadora también reconoció el rol del juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien sumó recomendaciones vinculadas a la iluminación y señalización de la curva de Pastorino. “Él lo sigue muy de cerca con sugerencias que valoro y agradezco enormemente, porque sin el apoyo de la Justicia esto no sería posible”, destacó.

“Este es otro paso importante que logramos para nuestros vecinos. La medida cautelar sigue dando resultados y demuestra que la gestión, con decisión política y respaldo judicial, puede lograr que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones”, concluyó.

Recurso judicial

En marzo de este año, ante el decreto presidencial que ordenó la baja de todos los contratos de obras de Vialidad Nacional para reparar rutas en todo el país, sin importar el grado de avance de los trabajos, Di Gregorio interpuso un recurso de amparo en el Juzgado Federal de Venado Tuerto.

La medida cautelar buscaba que se reestablezcan de manera inmediata las tareas de reparación integral de las rutas nacionales 33, 8 y 7, en los trayectos que atraviesan el departamento General López.

Reclamo popular

Pasaron los meses y el contexto de abandono y desinversión por parte del gobierno nacional continuaba. Por esa razón, el sur de la provincia elevó un contundente reclamo conjunto.

La actividad se llevó a cabo el sábado 2 de agosto en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto. Allí, sin interrumpir el tránsito, una multitud firmó un petitorio con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas.

