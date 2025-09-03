Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

El anuncio de la actualización obligatoria del Boleto Educativo (BE) generó dudas. En esta nota, las respuestas a las preguntas más comunes

Los usuarios de la tarjeta SUBE deben actualizar de manera obligatoria sus beneficios para no perderlos

Tal como advirtieron desde el gobierno de Santa Fe, a raíz de una medida dispuesta por la Nación, los usuarios de la tarjeta Sube deben actualizar de manera obligatoria sus beneficios, como el Boleto Educativo (BE), para que se sigan aplicando con normalidad. El aviso, generó tantas dudas como inconvenientes y hasta el día de hoy muchos usuarios se preguntan sobre los trámites a realizar.

Los últimos días en la ciudad de Rosario estuvieron marcados por el temor de los pasajeros de perder sus beneficios en la tarjeta Sube. En tanto, se había advertido la urgencia de realizar la gestión antes del inicio de la primera semana de septiembre, largas filas se formaron en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno a pesar de la lluvia del fin de semana.

Otra de las dudas giró en torno a la necesidad de acercarse o no a una terminal automática o si, en cambio, bastaba con acercar la tarjeta a algún teléfono celular con lector NFC. Algunos usuarios utilizaron su Boleto Educativo sin inconveniente, mientras que otros advirtieron la inactividad de su beneficio.

Por esto, es preciso repasar la información oficial para evitar malentendidos y asegurarse el beneficio.

¿Es importante realizar la actualización de la Tarjeta Sube?

La realización del trámite de actualización de datos es fundamental en tanto es condición necesaria para que se sigan aplicando correctamente los descuentos al momento de viajar. De no hacerlo, los usuarios perderán sus beneficios.

¿Hasta cuándo se puede realizar la actualización del Boleto Educativo (BE)?

Aunque se había advertido que la actualización obligatoria del Boleto Educativo (BE) debía realizarse antes de la primera semana de septiembre, lo cierto es que todavía no hay un plazo definido para hacer el trámite y por lo tanto el beneficio sigue vigente.

"Hemos hecho esta comunicación porque entendemos que van a poner una fecha límite pronto y no queremos comunicarlo tan cerca de esa fecha para dar más tiempo", explicó el director provincial de Transporte de Pasajeros de Santa Fe, José Roura.

Por lo tanto, lo ideal sería realizar el trámite cuanto antes ya que no se sabe la fecha exacta en la que finalizará el período de actualización. Sin embargo, de momento, se debería contar con el beneficio de igual manera.

¿Cómo se actualiza el boleto educativo?

A diferencia de otros atributos, para asegurar la continuidad del boleto educativo se debe recurrir a una Terminal Automática Sube (TAS). Se trata de las máquinas que funcionan en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y otros puntos de Rosario con diferentes herramientas como la validación de cargas de dinero. Estas se distribuyen por todo el mapa rosarino, por lo que se puede buscar la más cercana y efectuar el trámite allí, no es necesario dirigirse sí o sí a la Terminal de Ómnibus.

"El trámite es muy sencillo. La tarjeta se actualiza pasándola, se pide la consulta de saldo y ya queda actualizada", señaló Roura. De la misma forma se pueden conservar otros atributos locales que también requieren este procedimiento por disposición de Nación Servicios.

Por otra parte, el Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) también admite excepciones dentro del anuncio. Por ejemplo, la Tarifa Social Federal no necesita la actualización para seguir pagando con el 55 % de descuento en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

Roura recordó que en ningún caso hace falta cargar dinero en la tarjeta para validar el registro de los atributos. La principal diferencia en el mapa santafesino es que la franquicia educativa con dos viajes gratuitos por día sólo puede mantenerse con un trámite presencial en las TAS.

¿Cómo actualizar atributos en la aplicación SUBE?

Las personas con certificados de discapacidad y sus acompañantes pueden hacer la actualización obligatoria con la aplicación móvil, disponible en teléfonos con sistema operativo Android 6 o una versión superior. Otra alternativa es la de acreditar dinero en un comercio habilitado. O bien, en cualquiera de las Terminales Automáticas Sube (TAS).

El dispositivo debe contar con un lector NFC para acceder a los datos de la tarjeta. Dentro del sistema hay que ingresar a la opción para ver el saldo. Luego es preciso apoyar la credencial sobre la parte trasera del celular hasta que aparezca el siguiente mensaje: "Tu tarjeta está actualizada".

¿Cómo comunicarse ante dudas o inconvenientes?

A raíz de las complicaciones alrededor de la actualización obligatoria, la Provincia está reforzando los canales de comunicación y asistencia en todo el territorio, con el objetivo de sostener la inclusión y la movilidad como derechos fundamentales.

Ante cualquier duda o problema con el boleto educativo, el gobierno santafesino cuenta con la línea telefónica 0800-777-0801 para atender consultas de lunes a viernes entre las 8 y las 18.

También es posible comunicarse con un correo electrónico dirigido a [email protected]. A nivel presencial se puede concurrir con turno previo a las oficinas de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno en el mismo horario.