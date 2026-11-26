El proyecto fiscal sale al ruedo con la idea de marcar una política distintiva. Exenciones y beneficios, en un contexto complejo de la actividad nacional

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. El gobierno presentó la tributaria 2027.

La ley tributaria 2027 no es solamente una actualización de impuestos sino que el gobierno de Maximiliano Pullaro trata que sirva de definición política. Sobre todo como señal a los sectores productivos y, en menor medida, a las familias endeudadas, lo que sirve para ofrecer una política económica diferente a la nacional.

El proyecto, presentado este miércoles por el ministro de Economía, Pablo Olivares , y su par de Producción, Gustavo Puccini , tiene un mensaje central que busca imponerse: el Estado provincial pretende acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, antes que incrementar la presión impositiva sobre esos sectores.

La pregunta es cuánto puede hacer la provincia con herramientas tributarias propias frente a una economía nacional que condiciona fuertemente la actividad, la recaudación y golpea a buena parte del entramado productivo santafesino. Más aún, sin comprometer recursos necesarios para sostener servicios públicos, infraestructura y municipios y que la frazada no quede corta. Dicen que está garantizado.

El gobernador busca consolidar lo que considera su marca de gestión con la continuidad de los beneficios fiscales para la industria, el comercio, los servicios y el agro. En tanto, la actualización de los tributos se proyectan como acompañamiento inflacionario, en un contexto en que las tarifas de servicios suben más.

Por ejemplo, el proyecto sostiene el crédito fiscal por contratación de nuevos trabajadores a partir de que las empresas amplíen sus plantillas a cambio de descontar Ingresos Brutos la remuneración.

A eso se agregan incentivos para inversiones productivas, logística (bajará del 4.5% al 2% II.BB. si operan íntegramente en la provincia), eficiencia energética, innovación y modernización. También se mantiene la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y la alícuota reducida del 2,5% para determinadas actividades comerciales y de alojamiento.

El proyecto establece un aumento inicial del 12% para el Inmobiliario, con una actualización adicional para las cuotas 4 a 6 vinculada a un índice que combina en partes iguales Ripte e IPC provincial. Como sucede habitualmente, el aumento señalado funciona como cifra inicial, pero no como límite de aumento.

Deudas de familias

Hay otra propuesta para encarar el problema del endeudamiento de las familias. El proyecto propone beneficios tributarios (Ingresos Brutos y Sellos) para las entidades que otorguen préstamos destinados a cancelar o refinanciar deudas en mora de personas humanas.

La morosidad de las familias aparece como un problema que el gobierno provincial reconoce y al que intenta responder mediante herramientas fiscales.

Aquí hay una diferencia interesante con el enfoque nacional: mientras el gobierno de Milei suele ubicar el endeudamiento de las familias dentro de la relación entre privados, Santa Fe busca intervenir indirectamente, reduciendo costos tributarios para facilitar refinanciaciones.

“Buscamos que la refinanciación sea en mejores condiciones”, dijo Olivares. Es decir, generar alivio no cubrir la deuda.

En rigor, la distribución de los beneficios es distinta según el caso. Las empresas pueden computar créditos fiscales por salarios, energía, inmuebles, patentes e inversiones. En cambio, las familias reciben posibles descuentos condicionados al cumplimiento y a la modalidad de pago.

Por otro lado, el gobierno de Santa Fe incorpora una exención impositiva para los ingresos y las rentas provenientes del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley nacional 27.802. Es decir, busca eximir de Ingresos Brutos los rendimientos que genera el aporte patronal invertido en el fondo común de inversión.

Pullaro acompaña fiscalmente un instrumento central de la reforma laboral nacional, pero le da la vuelta de no cargar sobre la renta que produce su inversión.

En conclusión, se intenta construir una identidad económica propia, asociada a la producción, el trabajo y a la competitividad. Si bien, no confronta con Milei en términos ideológicos, al menos en algunos aspectos, busca mostrar que su gobierno tiene instrumentos para amortiguar los efectos de la política nacional.