Reconquista: una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión volcador

El impactante siniestro vial quedó registrado por una cámara de video. A pesar del golpe, la niña evoluciona bien en el hospital

Un grave siniestro vial ocurrido el jueves a la tarde en Reconquista pudo haber terminado en una tragedia. Una beba de un año salió despedida del automóvil en el que viajaba luego de que el rodado fuera chocado por un camión volcador de la Municipalidad local.

A pesar fuerte impacto y de haber volado varios metros, la criatura sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió cerca de las 18.12 en la intersección de calle 47 y Lucas Funes. Por causas que aún son materia de investigación, un camión Iveco perteneciente al municipio, conducido por un hombre de 49 años, colisionó con un Fiat Siena en el que se trasladaban un hombre de 27 años, una mujer de 53 y la beba.

Según las primeras informaciones, el portón trasero del camión habría enganchado al automóvil, provocando un fuerte impacto. La violencia de la colisión hizo que la beba saliera despedida del habitáculo y cayera sobre el asfalto.

Cómo asistieron a la beba tras el choque

De inmediato, el hombre que viajaba junto a ella la asistió y la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Central de Reconquista, donde recibió atención médica de urgencia.

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Desde el centro de salud consignaron que la niña quedó internada en observación con un traumatismo de cráneo leve, aunque su evolución es favorable y su estado general no reviste gravedad.

La otra ocupante del auto en estado de shock

La mujer de 53 años que también viajaba en el Fiat Siena fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) debido al estado de shock que presentaba tras el violento episodio.

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En tanto, las autoridades realizaron los correspondientes tests de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos. La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.