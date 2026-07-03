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Franco Colapinto y una clasificación floja en Silverstone: largará 14ª la carrera sprint del sábado

Franco Colapinto estuvo lejos de su compañero Pierre Gasly en la Q1 y la Q2, y los Alpine en general ya no son el quinto equipo. En Silverstone se demostró

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de julio 2026 · 13:06hs
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Franco Colapinto

BWT Alpine

Franco Colapinto, en el habitáculo de su Alpine. En Silverstone el equipo tratará de mejorar la pobre imagen de Austria.

Franco Colapinto seguramente no quedó nada conforme tras la clasificación para la carrera sprint del sábado en Silverstone. Es que el Alpine no se mostró competitivo y quedó 14º. Además, siempre lejos de su compañero Pierre Gasly, que partirá 11º. A las 8 se larga, a 17 vueltas.

El 11º puesto de Colapinto con gomas medias en el único ensayo del viernes fue un espejismo. A la hora de la verdad, ni el argentino ni el otro Alpine estuvieron para darle pelea a los Racing Bulls, que como en Austria demostraron que ya son el 5º equipo de la Fórmula 1.

Es más, Alpine a duras penas trata de luchar con Audi y claramente en la Q1, sobre todo Colapinto, estuvo cerca de quedar afuera y solo peleó con Haas y los Williams para evitarlo.

Es decir, al menos en este viernes, el temor a que lo visto en Austria se transforme en una tendencia como dijo el director deportivo Steve Nielsen, dejó de ser una posibilidad para transformarse en un hecho.

Con el alerón nuevo presentado en Austria, que en teoría era más apto para las curvas veloces de Silverstone, Alpine no evolucionó y al menos Racing Bulls y Audi sí lo hicieron claramente.

Ni siquiera en ritmo de carrera, el fuerte de la escudería francesa, pudieron superarlos en Austria y el Inglaterra también parece que hay riesgo de que se repita.

Colapinto había expresado que confiaba en que habían encontrado las soluciones en la semana corta entre Austria y Gran Bretaña. Además, el equipo anunció unidades de potencias nuevas para ambos, pero no se vio en pista y, lo dicho, empieza a preocupar.

Qué pasó en la SQ3 de Silverstone

Todos fueron a una vuelta, en el final de la tanda, y Lewis Hamilton mostró que está como nunca, quedándose con la primera posición ante el éxtasis del público inglés.

El británico de Ferrari le sacó apenas 11 milésimas al líder Kimi Antonelli. Max Verstappen metió el Red Bull tercero, delante de Charles Leclerc, George Russell y Lando Norris, todos en solo 80 milésimas.

Oscar Piastri fue 7º, Isack Hadjar 8º y los Racing Bulls 9º Lawson y 10º Lindblad, en menos de un segundo de distancia.

Qué pasó en la SQ2 de Silverstone

Todos, excepto los Alpine y los Racing Bulls optaron por hacer dos giros rápidos. Pero tanto Gasly como Colapinto fueron a un solo intento con goma media nueva.

Pero los que tenían claro que podían pasar fueron los Racing Bulls, que clasificaron 4º Liam Lawson y 8º Arvid Lindblad. De nuevo Colapinto quedó demasiado lejos de Gasly, en el 14º puesto final, mientras que el francés fue 11º, al menos superando a los dos Audi, de Bortoleto y Hulkenberg.

El tiempo de Gasly: 1m 29,482s y el de Colapinto 1m 29,983s, o sea que medio segundo casi exacto más lento. Apenas fue más rápido que los dos Williams, de Carlos Sainz y Alex Albon.

Otra vez Norris fue el 10º del corte, apenas 81 milésimas por delante de Gasly, el primer eliminado.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Qué pasó en la SQ1 de Silverstone

Todo el mundo salió por obligación con gomas medias. Y aunque la vuelta de Colapinto no fue buena, le alcanzó para pasar como en cada Q1 de este año.

Pero el argentino, con 1m 31,017s quedó 14º, a 572 milésimas de su compañero Gasly, que fue 12º.

>>Leer más: Lo que dejó Austria para Alpine y Franco Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

El argentino sería uno de los pocos que mejoraría en el segundo intento, pero no en la posición, que quedó igual. Su tiempo; 1m 30,894s. Es más, en el final, Alex Albon se superó y lo pasó, por lo que quedó cerca de la eliminación en el 15º puesto.

De hecho, la pelea de los Alpine fue más con los Williams y los Haas por evitar quedar en el fondo, que con los Audi y Racing Bulls. El argentino quedó a 454 milésimas del francés.

Y afuera, además de Checo Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll que ocuparon los últimos lugares, quedaron los Haas, con Oliver Bearman 17º y Esteban Ocon 18º.

Colapinto quedó apenas 189 milèsimas delante de Bearman, y a 787s del mejor del resto, que fue Nico Hulkenberg en el 9º puesto. Del 10º, Lando Norris, el argentino estuvo a 0,752s- Muy lejos.

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