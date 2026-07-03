Restan detalles para inaugurar el cruce de las rutas 13 y 66 en el departamento San Martín

Desde la empresa constructora Pelque SA, responsables de los trabajos, detallaron que la intervención registra un avance cercano al 95 por ciento

Para la región, la obra representa una solución largamente esperada en un punto estratégico para la circulación de vehículos particulares, transporte de carga y producción agropecuaria.

La transformación del conflictivo cruce de las rutas provinciales 13 y 66 ingresó en su etapa final . La nueva rotonda, una de las obras viales más importantes ejecutadas en los últimos años en el departamento San Martín, ya puede ser transitada y sólo restan trabajos complementarios para su habilitación definitiva.

El senador provincial Esteban Motta destacó el avance de los trabajos y recordó que la construcción formó parte de los compromisos asumidos junto al gobernador Maximiliano Pullaro durante la campaña electoral de 2023.

“Esto era un cruce destruido, hoy ya es una rotonda, es una realidad. En 2023 con el actual gobernador, Maxi Pullaro, nos comprometimos a cambiar este cruce de rutas destruido por esta rotonda”, afirmó el legislador.

Motta sostuvo además que la ejecución de la obra refleja el cumplimiento de los objetivos planteados para la región. “Estamos cumpliendo con todo lo que planteamos durante la campaña, estamos trabajando sin parar para que nuestro departamento esté cada día mejor”, señaló.

Desde la empresa constructora Pelque SA, responsables de los trabajos, detallaron que la intervención registra un avance cercano al 95 por ciento. Según explicó el ingeniero Adrián Martín, sólo resta la colocación del sistema de protección tipo flexbeam o guardarraíl en sectores específicos, además de tareas de señalización vertical y horizontal.

Antes de fin de mes

De acuerdo con el cronograma previsto, los trabajos pendientes se desarrollarán durante las próximas semanas con el objetivo de concretar la entrega de la obra antes de fin de mes. La fecha fijada para su finalización es el 31 de julio, tal como fue acordado con la Dirección Provincial de Vialidad.

La intervención incluyó la construcción de unos 20 mil metros cúbicos de hormigón, la instalación de 40 nuevas luminarias con tecnología LED, nuevas columnas de iluminación y más de 2.000 metros de guardarraíl para reforzar las condiciones de seguridad vial en la zona.

Solución esperada

Para la región, la obra representa una solución largamente esperada en un punto estratégico para la circulación de vehículos particulares, transporte de carga y producción agropecuaria. El nuevo diseño vial apunta a ordenar el tránsito y reducir los riesgos en una intersección que durante años fue motivo de reclamos por su estado y por la peligrosidad que representaba para quienes la utilizaban diariamente.

Motta destacó que la obra fue financiada íntegramente por el gobierno provincial y la consideró una muestra del compromiso asumido con las localidades del departamento San Martín. “Tenemos el orgullo de anunciar que faltan pocas semanas para que tengamos el fin de obra definitivo”, concluyó.

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