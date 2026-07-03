Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave

El AIR reforzó su programación para julio con más frecuencias, nuevos destinos y conexiones internacionales para atender la demanda del receso invernal

El Aeropuerto Internacional Rosario fortalece su conectividad con más vuelos para las vacaciones de invierno

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) reforzará su programación durante las vacaciones de invierno con más vuelos, nuevas frecuencias y una mayor oferta de destinos nacionales e internacionales . El objetivo es responder al incremento de la demanda turística durante julio y seguir consolidando la conectividad aérea de la ciudad con el resto del país, América y, próximamente, Europa.

Entre las principales novedades se destacan los refuerzos hacia Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco , tres de los destinos más elegidos por los argentinos durante el receso invernal.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini , sostuvo que "recuperar y fortalecer la conectividad aérea fue una decisión estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro, porque significa impulsar el turismo, potenciar la producción, facilitar los negocios y acercar nuestra provincia al mundo".

Durante julio, Aerolíneas Argentinas mantendrá sus vuelos regulares desde Rosario hacia Aeroparque, Ezeiza y Salta , a los que se sumarán los servicios especiales de temporada hacia Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco , pensados para acompañar el movimiento turístico de las vacaciones de invierno.

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Además, volverán los tradicionales vuelos de egresados con destino a Bariloche. Durante la temporada se realizarán 70 vuelos que trasladarán a unos 7.000 estudiantes de Rosario y la región mediante servicios de Aerolíneas Argentinas y Andes Líneas Aéreas.

Crecen las conexiones internacionales

La programación internacional también se ampliará durante julio. Una de las principales incorporaciones será Arajet, que comenzará a operar tres vuelos semanales entre Rosario y Punta Cana, desde donde ofrecerá conexiones hacia destinos como Miami, Orlando, Newark, Cancún y Santo Domingo.

En tanto, Copa Airlines continuará con 13 frecuencias semanales a Panamá, uno de los principales centros de conexiones del continente.

Por su parte, Latam Airlines incrementará sus vuelos entre Rosario y Lima, que pasarán de tres a cinco frecuencias semanales, además de mantener cuatro servicios por semana hacia San Pablo.

A su vez, GOL Linhas Aéreas seguirá operando tres vuelos directos semanales a Río de Janeiro.

Rosario apunta a consolidar su red aérea

Desde el gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento de la conectividad continuará en los próximos meses.

Entre las novedades previstas, Aerolíneas Argentinas aumentará de 12 a 20 las frecuencias con Buenos Aires, mejorando las posibilidades de conexión desde Aeroparque.

Además, desde octubre comenzará a operar World2Fly, que unirá Rosario con Madrid mediante dos vuelos directos semanales, en lo que será la primera conexión regular entre la ciudad y Europa.

También habrá vuelos especiales para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, previsto para noviembre, mientras que para el verano de 2027 ya se encuentra a la venta un vuelo directo semanal entre Rosario y Maceió, con salidas durante enero y febrero.