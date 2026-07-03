Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) reforzará su programación durante las vacaciones de invierno con más vuelos, nuevas frecuencias y una mayor oferta de destinos nacionales e internacionales. El objetivo es responder al incremento de la demanda turística durante julio y seguir consolidando la conectividad aérea de la ciudad con el resto del país, América y, próximamente, Europa.
Entre las principales novedades se destacan los refuerzos hacia Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco, tres de los destinos más elegidos por los argentinos durante el receso invernal.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que "recuperar y fortalecer la conectividad aérea fue una decisión estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro, porque significa impulsar el turismo, potenciar la producción, facilitar los negocios y acercar nuestra provincia al mundo".
Más vuelos a destinos turísticos
Durante julio, Aerolíneas Argentinas mantendrá sus vuelos regulares desde Rosario hacia Aeroparque, Ezeiza y Salta, a los que se sumarán los servicios especiales de temporada hacia Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco, pensados para acompañar el movimiento turístico de las vacaciones de invierno.
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Además, volverán los tradicionales vuelos de egresados con destino a Bariloche. Durante la temporada se realizarán 70 vuelos que trasladarán a unos 7.000 estudiantes de Rosario y la región mediante servicios de Aerolíneas Argentinas y Andes Líneas Aéreas.
Crecen las conexiones internacionales
La programación internacional también se ampliará durante julio. Una de las principales incorporaciones será Arajet, que comenzará a operar tres vuelos semanales entre Rosario y Punta Cana, desde donde ofrecerá conexiones hacia destinos como Miami, Orlando, Newark, Cancún y Santo Domingo.
En tanto, Copa Airlines continuará con 13 frecuencias semanales a Panamá, uno de los principales centros de conexiones del continente.
Por su parte, Latam Airlines incrementará sus vuelos entre Rosario y Lima, que pasarán de tres a cinco frecuencias semanales, además de mantener cuatro servicios por semana hacia San Pablo.
A su vez, GOL Linhas Aéreas seguirá operando tres vuelos directos semanales a Río de Janeiro.
Rosario apunta a consolidar su red aérea
Desde el gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento de la conectividad continuará en los próximos meses.
Entre las novedades previstas, Aerolíneas Argentinas aumentará de 12 a 20 las frecuencias con Buenos Aires, mejorando las posibilidades de conexión desde Aeroparque.
Además, desde octubre comenzará a operar World2Fly, que unirá Rosario con Madrid mediante dos vuelos directos semanales, en lo que será la primera conexión regular entre la ciudad y Europa.
También habrá vuelos especiales para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, previsto para noviembre, mientras que para el verano de 2027 ya se encuentra a la venta un vuelo directo semanal entre Rosario y Maceió, con salidas durante enero y febrero.