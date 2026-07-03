La Capital | La Región | Funes

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación conjunta entre Ambiente y el MPA

Según fuentes oficiales, el predio funcionaba sin autorización para la disposición de residuos y la Justicia ordenó su clausura

3 de julio 2026 · 13:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
El predio de Funes

Foto: Gobierno de Santa Fe

El predio de Funes, donde las autoridades constataron que funcionaba un basural clandestino

Un predio en la localidad de Funes que funcionaba como un basural ilegal fue clausurado en las últimas horas. Eso sucedió en marco de una investigación impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Fuentes oficiales indicaron que la intervención es el resultado de un trabajo articulado entre ambos organismos que comenzó en 2025, luego de que el Ministerio de Ambiente detectara irregularidades durante distintas inspecciones e intimara en reiteradas oportunidades a cesar la actividad.

Las órdenes fueron incumplidas de forma sistemática. Y ante esa situación, en marzo de este año la cartera ambiental presentó una denuncia penal que dio lugar a una serie de allanamientos, con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA. Como consecuencia de esas actuaciones, fueron imputados dos hombres vinculados con la administración del predio.

Qué constó la Justicia en el basural

Durante el procedimiento, la Justicia constató la existencia de distintos tipos de residuos depositados de manera irregular, por lo que dispuso la clausura del lugar y la adopción de medidas para impedir la continuidad de la actividad.

Posteriormente, en una audiencia de cese del estado antijurídico realizada a fines de junio, el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 resolvió ordenar la clausura definitiva del basural a cielo abierto, ubicado a la vera de la Ruta Provincial N.º 34-S. Además, requirió la intervención de los cuerpos de bomberos de Rosario y Funes para extinguir de forma definitiva los focos ígneos existentes y dispuso que la Municipalidad de Funes cierre los dos accesos al predio.

Sin autorización para disponer residuos

“El destino declarado fue el uso y goce de la comunidad. Desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar, ni se recibieron trámites para habilitar esa actividad, por lo que el uso actual del predio resulta incompatible con la finalidad declarada”, remarcó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

>> Leer más: Basural gigante en el cruce de la ruta 18 con el arroyo Saladillo

El funcionario destacó además la articulación con el MPA para “fortalecer el control ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, junto con la promoción de acciones concretas contra los basurales clandestinos que generan un grave impacto ambiental y representan un riesgo para la salud pública”.

Asimismo, sostuvo que “este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de fiscalización, prevención y protección de los recursos naturales, que pertenecen a todos los santafesinos, en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental y de la coordinación con los distintos organismos competentes para contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en este caso de Funes y de toda la región”.

Las constataciones

Desde 2019, la Secretaría de Ambiente, a través de sus áreas técnicas, constató en numerosas oportunidades la disposición final no autorizada de distintos tipos de residuos, el ingreso de camiones volcadores tanto de la Municipalidad de Funes como de operadores privados, la quema clandestina de residuos y el movimiento de maquinaria perteneciente a operadores sin autorización.

>> Leer más: El gobierno provincial abre la billetera para Funes y Pérez con obras de la EPE

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordó que la disposición y operación clandestina de residuos sólidos urbanos y compatibles, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos constituye una conducta sancionada por la legislación nacional y provincial. Asimismo, remarcó que, una vez constatadas estas infracciones por la autoridad de aplicación, corresponde iniciar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley Provincial Nº 11.717 y su normativa reglamentaria, además de poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales y jurisdiccionales competentes.

Noticias relacionadas
Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Obras de la EPE en Funes y Pérez

El gobierno provincial abre la billetera para Funes y Pérez con obras de la EPE

La Asociación Mutual Club Libertad cerró sus puertas en el inicio de junio.

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando

una beba salio despedida de un auto que fue chocado por un camion 

Una beba salió despedida de un auto que fue chocado por un camión 

Ver comentarios

Las más leídas

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Los dos sospechosos por el homicidio fueron imputados como autores de homicidio calificado y aguardarán el juicio tras las rejas
Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Tragedia en Casilda: cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Tragedia en Casilda: cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas

Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave
La Ciudad

Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Salud

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación
La región

Funes: clausuran un basural clandestino tras una investigación

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando
La Región

La investigación sobre fraude en la mutual de Nelson sigue escalando

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Ovación
Franco Colapinto y una clasificación floja en Silverstone: largará 14ª la carrera sprint del sábado

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y una clasificación floja en Silverstone: largará 14ª la carrera sprint del sábado

Franco Colapinto y una clasificación floja en Silverstone: largará 14ª la carrera sprint del sábado

Franco Colapinto y una clasificación floja en Silverstone: largará 14ª la carrera sprint del sábado

Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

El DT de Cabo Verde lanzó una advertencia para Argentina: Nos hemos ganado el respeto

El DT de Cabo Verde lanzó una advertencia para Argentina: "Nos hemos ganado el respeto"

Policiales
Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La Ciudad
Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Rosario, en el ranking del frío: fue una de las ciudades con menor temperatura del país

Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave

Vacaciones de invierno: el Aeropuerto de Rosario suma más vuelos a destinos clave

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante
Policiales

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión
La región

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios
Policiales

Crimen de Pillín: los peritajes pueden dar con uno de los sicarios

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Por Matías Petisce
La Ciudad

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales
Ovación

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes