Canadá vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Uno de los anfitriones se jugará una para histórica ante la sorprendente selección africana. En esta nota, los detalles del partido

Canadá y Marruecos se enfrentarán en Boston por los octavos de final del Mundial.

Canadá y Marruecos se enfrentarán este sábado en el Houston Stadium (NRG Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre el seleccionado norteamericano y el conjunto africano en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial entre Canadá y Marruecos se jugará este sábado 4 de julio, desde las 14 (horario en Argentina), en el Houston Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el inglés Michael Oliver . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring . El neerlandés Danny Makkelie completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Hessel Steegstra será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Canadá y Marruecos será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Canadá y Marruecos avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y Paraguay. El partido de cuartos se jugará el jueves 9 de julio a las 17 (horario en Argentina) en el Boston Stadium.