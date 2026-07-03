General Lagos elimina la tasa de edificación para fomentar crecimiento

La Comuna aprobó un régimen de incentivo que exime del pago del permiso de edificación a las obras nuevas que se inicien hasta diciembre

General Lagos puso en marcha un Régimen de incentivo a la construcción que establece la exención del 100 por ciento de la tasa por permiso de edificación para todas las obras nuevas que se inicien en la localidad hasta diciembre de 2026. La iniciativa alcanza a viviendas, comercios e industrias y busca estimular la inversión privada , favorecer la generación de empleo y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Con esta decisión del gobierno comunal, General Lagos se posiciona entre las primeras localidades de la región en aplicar una exención total de este tributo como herramienta para promover el desarrollo económico y la radicación de nuevos proyectos.

La medida surge en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad de la construcción , un sector con fuerte impacto sobre numerosas actividades vinculadas, desde proveedores de materiales y profesionales hasta contratistas y trabajadores especializados. Frente a ese escenario, l a administración comunal resolvió implementar un beneficio fiscal destinado a reducir costos para quienes decidan construir o invertir en la localidad.

El presidente comunal, Esteban Ferri, señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo más amplia orientada a generar condiciones favorables para la inversión.

“Queremos que quienes elijan construir, invertir o poner en marcha un proyecto en General Lagos puedan hacerlo con menos costos y más facilidades. Creemos que el desarrollo se construye generando condiciones concretas para que las cosas sucedan”, sostuvo.

El mandatario comunal remarcó además que la eliminación de la tasa se complementa con las inversiones que la comuna viene realizando en infraestructura y planificación urbana.

Hacia el desarrollo

“La decisión de eliminar esta tasa no es una medida aislada. Forma parte de una visión de desarrollo que busca atraer inversiones, acompañar a quienes deciden construir, producir o emprender en la localidad y consolidar a General Lagos como un lugar cada vez más elegido para vivir, trabajar y crecer”, afirmó.

Desde la Comuna destacaron que el régimen apunta a facilitar nuevos proyectos y a fortalecer el crecimiento local a través de la inversión privada. En ese sentido, consideraron que la medida permitirá generar más oportunidades para familias, emprendedores y empresas que proyecten desarrollarse en General Lagos.

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