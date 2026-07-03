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Qué hacer para que se vaya el dolor de garganta: recomendaciones de un experto

Es muy frecuente en esta época. ¿Sirven las gárgaras y los caramelos? ¿Son virosis o es necesario tomar antibióticos? Las respuestas de un especialista rosarino

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

3 de julio 2026 · 11:37hs
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¿Colutorios o bicarbonato? las gárgara son una alternativa que alivia pero ¿curan? 

¿Colutorios o bicarbonato? las gárgara son una alternativa que alivia pero ¿curan?  

El frío intenso que sufren Rosario y otras zonas del país favorece la aparición de virosis y síntomas como el dolor de garganta, tan molesto. Es un problema que puede afectar tanto a grandes como a chicos y que en la tercera edad suele generar más preocupación por las dificultades para tragar. ¿Es necesario hacerse gárgaras? ¿Son útiles los caramelos que se venden en farmacias o dietéticas? ¿Hay que recurrir a los antibióticos si no pasa el dolor? Alejo Linares Casas, médico otorrinolaringólogo de Grupo Oroño y jefe del área del Hospital Centenario, dijo a La Capital que las consultas aumentan mucho en esta época del año, y ofreció respuestas.

"Con el frío se incrementan los casos de lo que denominamos faringitis. Es la inflamación del tejido faringeo que se puede originar por virus o bacterias o algún irritante (el tipo de aire, el cigarrillo, gritar, algún alimento)", mencionó el especialista.

En épocas de tanto frío (este viernes Rosario amaneció con 3 grados bajo cero) bajan las defensas naturales en la faringe y por eso son cuadros que los médicos "vemos con más frecuencia", explicó el profesional.

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¿Son útiles las gárgaras?

El dolor de garganta puede durar varios días y ser muy molesto

El dolor de garganta puede durar varios días y ser muy molesto

Linares Casas mencionó que la forma de manifestarse los síntomas de la faringitis son variables, pero en general, el cuadro "acompaña una gripe, a la tos, la rinitis...siendo la mayoría virales".

"Las gárgaras que se hacen con algún jarabe o líquido que contiene bencidamida (el más común de los antiinflamatorios de uso localizado que se venden) o con bicarbonato, pueden dar alivio momentáneo porque generan una especie de anestesia, lo mismo que los caramelos (que se publicitan) para el dolor de garganta: no curan, producen una sensación de mejora por un rato", remarcó el médico.

Lo importante, si se recurre a esta opción es hacerlo con agua tibia: "Lo que calma es el líquido tibio, la bebida caliente", señaló el experto del Centenario. Estas posibilidades caseras ayudan pero no van a frenar el proceso viral o bacteriano.

¿Y si no mejora el dolor?

"Las manifestaciones, como señalé, son variables, pero si no mejoran o empeoran en 72 horas se recomienda una consulta médica porque puede haber una sobreinfección bacteriana (placas) y en entonces sí se requieren antibióticos".

El otorrinolaringólogo dijo que la automedicación es riesgosa por lo que genera a nivel de resistencia a los antibióticos y porque suelen "tomarse cosas que no son necesarias". El especialista destacó: "La gran mayoría de los cuadros son virales, por eso, ir a comprar antibióticos y tomarlos no va a cambiar el proceso. Lamentablemente hay gente que lo sigue haciendo, a pesar de las advertencias".

Cómo terminar con el dolor de garganta

"Lo que realmente mejora el dolor de garganta es descansar", señaló Linares Casas. "Antes uno se acostaba, se quedaba unos días adentro, descansando y eso es lo que ayuda realmente al cuerpo a combatir la infección, pero es cierto que cada vez sucede menos por muchas razones", reflexionó.

Se pueden tomar analgésicos o antiinflamatorios para calmar el malestar pero el proceso dura unos días.

Linares Casas se refirió también a que el problema es mayor o empeora en las persona fumadoras. "El cigarrillo te baja las defensas", además de ser un irritante. "Sí, muchas de las consultas por dolor de garganta son de personas que fuman".

Bufanda y cuellos para la prevención

Mantener el calor del cuello "ayuda mucho", dijo el especialista.

Así que habrá que recurrir a bufandas, prendas de cuello alto y cuelleras de polar o lana. "Lavarse las manos en forma frecuente, como lo hacíamos en la pandemia, usar barbijo si uno comienza con dolor y vacunarse si estás en grupo de riesgo, son medidas necesarias y útiles", recomendó el especialista.

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