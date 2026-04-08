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Reabren las escuelas de San Cristóbal y se anuncian nuevos detalles de la investigación

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandro Monteoliva, convocaron a una conferencia de prensa este miércoles

8 de abril 2026 · 08:40hs
La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Después de ocho días sin actividad desde el crimen en una escuela de San Cristóbal, este miércoles se pone en marcha una reanudación progresiva de las actividades educativas en la ciudad santafesina. Por otra parte, el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, convocaron a una conferencia de prensa en Buenos Aires sobre el caso.

Fuentes oficiales confirmaron que casi todas las instituciones vuelven a abrir sus puertas después de la suspensión provisoria y el receso de Semana Santa. El único lugar que permanece totalmente cerrado es el establecimiento donde un joven de 15 años mató a Ian Cabrera (13) e hirió a dos estudiantes más con una escopeta.

El esquema que armó el gobierno provincial apunta a retomar las actividades de manera progresiva y enfocarse en cada comunidad. La excepción que se mantiene es la de la Escuela 40 Mariano Moreno, donde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó que se mantenga el cierre hasta agotar las medidas para esclarecer el hecho.

¿Cómo funcionarán las escuelas de San Cristóbal?

Aunque todavía no se habilitaron las clases en la localidad del norte santafesino, los equipos directivos y docentes fueron citados para reflexionar y planificar cómo seguirán trabajando después del ataque a tiros que se convirtió en noticia internacional. El Ministerio de Educación de Santa Fe pretende que cada institución defina su propia estrategia para garantizar el regreso cuidado de los estudiantes a partir de este jueves.

Voceros de la cartera provincial remarcaron que no se trata retomar la rutina habitual, sino de un proceso gradual. Esto implica prestar especial atención a la escucha activa, la contención emocional y la reconstrucción de los vínculos dentro de cada comunidad escolar.

>> Leer más: San Cristóbal: "Fue un hecho que tuvo cierta planificación, la investigación sigue"

Por otra parte, este martes se llevó a cabo un encuentro especial con docentes de la escuela 40 en un espacio de la Sociedad Rural. Allí se abrió el diálogo sobre el impacto emocional del ataque del último 30 de marzo. Cerca de un centenar de agentes de distintos niveles asistieron y empezaron barajar posibles modalidades para volver a las aulas en un contexto marcado por la incertidumbre.

Durante la jornada se analizaron alternativas como la generación de espacios de intercambio y la implementación de actividades no tradicionales, orientadas a acompañar a los estudiantes. Además, se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo y el apoyo mutuo entre docentes.

Cansancio, angustia y preocupación

Los testimonios expuestos reflejaron el fuerte impacto en la comunidad educativa, con sensaciones de cansancio, angustia y preocupación. También se planteó la urgencia en torno a la necesidad de crear ámbitos de contención tanto para alumnos como para adultos.

Estas acciones forman parte de un abordaje interministerial impulsado por el gobierno provincial tras el hecho. En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, informó que se envió una circular oficial a todas las escuelas de la provincia con orientaciones específicas.

El documento sugiere generar espacios reducidos que faciliten la palabra, evitar la difusión innecesaria de detalles sensibles que puedan profundizar el daño y promover el uso responsable de la tecnología. En cada acción es indispensable preservar la intimidad de las personas involucradas.

Asimismo, las autoridades recomiendan fortalecer el vínculo con las familias, articular con equipos socioeducativos y sostener el acompañamiento dentro de cada institución. También se subraya la importancia de que los adultos actúen como referentes de contención, evitando trasladar su propia angustia a los estudiantes. El proceso de normalización será paulatino y quedará sujeto a la evolución del contexto mientras continúa la investigación judicial y el acompañamiento integral a toda la comunidad educativa.

Pullaro y Monteoliva presentan nueva información

Mientras docentes y directivos intentan asimilar el golpe del ataque a tiros en San Cristóbal, Pullaro y Monteoliva programaron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. En esta instancia se espera la presentación de los detalles de una investigación importante vinculada al incidente.

El anuncio es compatible con los indicios sobre la conexión entre el autor del homicidio de Ian Cabrera y la True Crime Community (TCC), una de las comunidades digitales que difunde y analiza material sobre asesinatos de este tipo.

Según reconstruyen los especialistas, estos grupos no se limitan a observar hechos violentos. Funcionan como espacios participativos donde los usuarios comparten datos de ataques y de sus autores, producen símbolos, códigos y estéticas y, en algunos casos, imitan conductas o mensajes.

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