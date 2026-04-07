La Capital | La Ciudad | juicio oral

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

El caso se inició en 2022 por presunto abuso y quedó desestimada de plano. En el medio hubo una disputa parental intensa

Matías Petisce

Por Matías Petisce

7 de abril 2026 · 06:05hs
Juicio oral. Los Tribunales Provinciales donde se dirimen las cuestiones de familia y donde se reciben denuncias.

Foto: La Capital / Archivo

Juicio oral. Los Tribunales Provinciales donde se dirimen las cuestiones de familia y donde se reciben denuncias.

Un padre llevará a juicio oral y público a su expareja, luego de la Justicia desestimara una denuncia por presunto abuso sexual de su hija. Según contó el progenitor a La Capital, la causa se inició en 2022 en medio de una disputa por la tenencia de la niña, a quien no ve desde hace más de tres años.

Según el relato de Eduardo O. a este diario, todo inició luego de unas vacaciones que pasó con su hija de entonces 5 años cuando ya se había separado de la madre. “A partir de allí comencé a realizar trámites para solicitar la tenencia compartida y como la madre se opuso, luego vino todo este calvario que estoy viviendo hasta hoy, por eso no espero más que justicia después de todos estos años por negarme a ver a mi hija”, dijo el hombre.

La presentación judicial por presunto abuso estuvo en manos de la fiscal de Delitos Sexuales Alejandra Raigal, quien desestimó el hecho. Esa decisión luego fue ratificada en instancias judiciales superiores.

>> Leer más: Falsas denuncias por abuso: "Quiero que se investigue a fondo y que mi hija pueda salir adelante"

Las entrevistas

La fiscal entrevistó a la pediatra de la nena y sus docentes. Ambos testimonios fueron coincidentes en corroborar que “nunca habían notado nada raro” y “tampoco haber escuchado a la niña mencionar juegos con su padre ni nada que le llamara la atención”.

De tal forma, Raigal afirmó no contar con elementos que respalden la versión de la madre de la nena, a fin de acreditar un hecho de abuso sexual y por tal motivo desestimó tal denuncia.

Un equipo interdisciplinario del Poder Judicial trabajó con la nena y emitió un informe el 13 de julio de 2023. Entre otros detalles, concluyó que “la niña traía una intención muy clara y fue ella quien condujo y verbalizó espontáneamente, a lo largo de las técnicas su sentir y deseos, de querer volver con su padre, así como también la tristeza que le atribuía al padre no poder estar con ella”.

No obstante, la psicóloga y coordinadora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Cátedra de Paidopsiquiatría, sostuvo que “la problemática que atraviesa este grupo familiar ha producido fracturas en los vínculos, haciendo imposible la construcción de espacios de diálogo entre los adultos en cuestión, que permita encontrar alternativas para la salida de dicha problemática”, y que como “la profundización de las cuestiones legales ha contribuido a dichas fracturas, entiendo como efecto dejar a la niña en un lugar de objeto de disputas”.

>> Leer más: Losada reflota un proyecto sobre denuncias falsas que tiene eco en Rosario

Informes sobre el padre

Distintos informes psiquiátricos observaron a Eduardo O. como un hombre “conectado con la realidad, muy expresivo, atravesado por ostensible angustia, lo que lo lleva a un centramiento discursivo en la falta de contacto con la niña”. Y que a su vez esa pericia constataba que el progenitor “no contaba con rasgos psicopáticos”, “no presenta indicadores de agresividad” y que la posición parental del hombre “aparece cuidadosa de la subjetividad de la niña”.

A su vez, el informe de la Defensora General del Poder Judicial concluyó que “no se detectan en la actualidad actitudes que permitan inferir riesgo para la integridad de la niña, demostrando empatía y capacidad respecto de las necesidades de la menor de edad”. Y por tal motivo, daba lugar a la revocatoria respecto a la restricción de acercamiento que pesaba sobre el hombre para poder revincularse con su hija.

En el caso de la madre de la nena, el informe judicial sostuvo que “es un sujeto con tendencia a un funcionamiento egocéntrico, centrado en sus necesidades, con recursos para sostener una fachada de comunicación y socializar, conectada con la realidad, con indicadores de cierta inmadurez emocional”.

La causa por presunto abuso del padre contra su hija no prosperó y eso habilitó a que Eduardo O. se constituyera como querellante contra su expareja, dos testigos y la propia abogada de la mujer por “obstruir el vínculo” con su hija. El camarista Gustavo Salvador ordenó elevar la causa a juicio oral y público, con fecha a confirmar.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Unos 2.500 de repartidores de Rosario pertenecen a Pedidos Ya

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

La avioneta que la provincia busca subastar y que los acreedores de Cereales del Sur quieren en forma de pago

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Residencias médicas. Foto de archivo

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

Ver comentarios

Las más leídas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Lo último

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

A lo largo de enero, febrero y marzo se efectivizaron más de 20 mil controles vehiculares, con 352 alcohotest positivos

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas
Policiales

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes
Policiales

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Ovación
Newells dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Newells dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Juan DAngelosante: En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Policiales
La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas
Policiales

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La Ciudad
Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

San Cristóbal tras la tragedia: No hay fecha para la vuelta a clases
LA REGION

San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027
La Ciudad

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027