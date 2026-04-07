Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

La masividad de la preinscripción se repitió en otras convocatorias. La falta de empleo o la necesidad de sumar otros ingresos son las causas principales

Pese a la persistente llovizna que invitaba a quedarse en casa, más de 700 personas llegaron hasta el Espacio Cultural Universitario este martes para anotarse en los cursos de capacitación laboral que brinda la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Como sucedió en otras convocatorias, también masivas, las mujeres fueron mayoría entre los inscriptos, en gran parte desempleadas o con trabajos precarios.

La Escuela de Oficios abrió este martes la inscripción a 18 talleres de capacitación gratuitos, relacionados con áreas como administración, comunicación y tecnologías . La respuesta de los interesados no se hizo esperar: en apenas dos horas, unas 700 personas se acercaron hasta el centro cultural de San Martín y Córdoba para completar el trámite y sumarse a alguna de las propuestas.

El número era el esperado. Hace dos semanas, cuando la Tecnoteca presentó su oferta de cursos, más de 2 mil personas , en su mayoría jóvenes se inscribieron para capacitarse en gestión de redes, tiendas online y automatización con inteligencia artificial (IA). Siete días después, cuando la Municipalidad abrió la inscripción a los cursos de oficios que se dictan en los seis distritos, otras 2 mil personas se anotaron en la primera jornada.

En ambos casos, estimaron desde la secretaria de Modernización y Cercanía del municipio, la clave está en la calidad y la gratuidad de las propuestas, pero sobre todo con la crítica situación económica y la falta de empleo estable con la que conviven importantes sectores de la población de la ciudad.

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Una respuesta masiva

La postal del centro cultural universitario, con el hall repleto de personas a primera hora del martes, daba cuenta de esa realidad. "Sabíamos que tendríamos una respuesta masiva por lo que vimos que sucedió en las últimas semanas con la oferta de capacitación que se presentó en la Tecnoteca y en los distritos municipales. Pero, de todos formas, no deja de sorprendernos la demanda que existe de este tipo de formación", apunta Agustina Deux, directora de la Escuela de Oficios de la UNR.

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Entre las tres propuestas, asegura, este año se sumarán entre 7 y 8 mil preinscriptos, el doble de los anotados el año pasado cuando se lanzaron las mismas convocatorias. La demanda llega desde un sector bien identificado: la mayoría son mujeres, de entre 30 y 50 años, de las cuales dos tercios están en situación de desempleo y llevan más de un año buscando trabajo, según indican los primeros datos de las inscripciones.

"En años anteriores _continúa Deux_ los cursos más buscados eran los que tenían un perfil innovador, más vinculado a las nuevas tecnologías y la comunicación. Sin embargo, este año los que sumaron más inscripciones son los vinculados a oficios tradicionales, como electricidad, plomería, carpintería o herrería, lo que da cuenta de una necesidad de inserción laboral inmediata".

Una vez completada la preinscripción, la selección de los participantes de los grupos sigue algunos criterios en función de la realidad socioeconómica de los postulantes. La prioridad lo tienen las personas que se encuentran desempleadas, en segundo lugar quienes tienen empleo pero están en situación informal. También se evalúa la composición del grupo familiar.

Historias detrás de los números

De acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), en el último trimestre del año pasado, en el Gran Rosario el desempleo alcanzó al 6,5 % de la población económicamente activa. El índice se ubicó por debajo de la media nacional (del 7,5%), pero evidenció también un deterioro de las condiciones de trabajo. La subocupación, por ejemplo, pasó del 8,4% al 12,9%. Y si se suman los trabajadores desocupados, los subocupados y los ocupados que demandan otro empleo se llega a la conclusión de que la presión sobre el mercado laboral llega al 36,9% de la población que participa del mercado laboral en la región.

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Las historias de quienes este martes se acercaron al centro cultural de la UNR reflejaban algo de este contexto. En las sillas ubicadas en el corredor central de la ex sede bancaria esperaba Jésica, una joven de 29 años, que se había acercado para anotar a su pareja en los cursos de auxiliar contable. "El actualmente tiene trabajo, pero quiere mejorar su currículum para poder buscar algo mejor", comentaba y confiaba en que la capacitación brindada por la universidad era una buena herramienta.

A unos metros, Andrea (54 años) también buscaba conocimientos que le permitieran conseguir un empleo mejor. "Soy sostén de hogar y actualmente trabajo en una empresa de limpieza. Pero necesito sumar otra actividad que me permita incrementar mis ingresos", contaba. El año pasado había realizado el curso de comercio electrónico, para este tenía en mente alguna propuesta vinculada con la administración de micro emprendimientos.

Ana, de 20 años, pensaba anotarse en el curso de recursos humanos. "Estoy buscando trabajo y me centré en las ofertas que tuvieran una posible salida laboral", explicaba.

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Capacitación gratuita y de calidad

Los cursos brindados en la Escuela de Oficios tienen una duración de entre tres y cuatro meses, son gratuitos y están certificados por la UNR. La preinscripción se repetirá el jueves próximo, de 9 a 17, en el centro cultural de San Martín 750. La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años, sin requisitos de escolaridad previa.

En total se ofrecen 18 ofertas de capacitación. Entre otros, asistente de recursos humanos, auxiliar administrativo contable, auxiliar asistente jurídico o comunicación digital para emprendedores. La mayoría de las propuestas se desarrollan en formato virtual. Algunas tienen instancias presenciales que se desarrollan en el predio universitario de zona sur, conocido como La Siberia. En total, en esta primera instancia hay 3 mil cupos disponibles.

La Escuela de Oficios fue puesta en marcha por la UNR en 2021, con el objetivo de brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriben.

En sus cuatro años de trayectoria, la propuesta acumula más de 15.000 graduados. Y sólo durante el año pasado se dictaron más de 30 cursos, con más de 2.000 personas que completaron su formación.