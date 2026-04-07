Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Un árbol de gran porte cayó este martes sobre un auto estacionado frente a la escuela Normal Nº 3, ubicada en Entre Ríos al 2300. El hecho sucedió alrededor de las 11.30 cuando los chicos todavía estaban dentro del establecimiento.
Sucedió alrededor de las 11.30, cuando los chicos todavía estaban dentro de la escuela. No se registraron heridos y hubo que cortar el tránsito
Un árbol de gran porte cayó este martes sobre un auto estacionado frente a la escuela Normal Nº 3, ubicada en Entre Ríos al 2300. El hecho sucedió alrededor de las 11.30 cuando los chicos todavía estaban dentro del establecimiento.
El árbol cedió sobre la calle y cayó arriba de un auto que se encontraba estacionado en la puerta. El vehículo pertenecía a una docente de la institución. Al lugar se acercaron agentes de Protección Civil y tránsito y la calle estuvo momentáneamente cortada.
Según se informó, el ejemplar se desplomó de manera repentina y aplastó parte de la carrocería, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.
A pesar de que los vecinos sostuvieron que el árbol no parecía estar en malas condiciones, el mismo se quebró desde la base. Se cree que su caída se debió a las intensas lluvias de las últimas jornadas, las cuales habrían debilitado el sostén de las raíces.
Tras el incidente, personal municipal intervino para remover el árbol caído y despejar la calzada, lo que permitió restablecer progresivamente la circulación vehicular.
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