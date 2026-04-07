Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Sucedió alrededor de las 11.30, cuando los chicos todavía estaban dentro de la escuela. No se registraron heridos y hubo que cortar el tránsito

El árbol se quebró desde la base y cayó repentinamente sobre un auto.

Un árbol de gran porte cayó este martes sobre un auto estacionado frente a la escuela Normal Nº 3 , ubicada en Entre Ríos al 2300. El hecho sucedió alrededor de las 11.30 cuando los chicos todavía estaban dentro del establecimiento.

El árbol cedió sobre la calle y cayó arriba de un auto que se encontraba estacionado en la puerta. El vehículo pertenecía a una docente de la institución . Al lugar se acercaron agentes de Protección Civil y tránsito y la calle estuvo momentáneamente cortada.

Según se informó, el ejemplar s e desplomó de manera repentina y aplastó parte de la carrocería, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

A pesar de que los vecinos sostuvieron que el árbol no parecía estar en malas condiciones, el mismo se quebró desde la base. Se cree que su caída se debió a las intensas lluvias de las últimas jornadas, las cuales habrían debilitado el sostén de las raíces.

Tras el incidente, personal municipal intervino para remover el árbol caído y despejar la calzada, lo que permitió restablecer progresivamente la circulación vehicular.