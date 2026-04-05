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Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

5 de abril 2026 · 20:00hs
El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

La ciudad de San Cristóbal atraviesa días de conmoción tras el crimen de un alumno ocurrido la semana pasada en una escuela local. En ese contexto, el gobierno de Santa Fe resolvió suspender las clases este lunes 6 y martes 7 de abril en todos los establecimientos educativos, mientras despliega un amplio operativo de contención social y psicológica.

La medida alcanza a escuelas públicas y privadas de todos los niveles, en el marco de una estrategia que busca acompañar a la comunidad educativa y organizar un regreso progresivo a las aulas. Además, el edificio de la Escuela Normal Nº 40 permanecerá cerrado por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

El caso, que tuvo como víctima a Ian Cabrera, generó un fuerte impacto en la ciudad y derivó en una intervención coordinada entre distintas áreas del gobierno provincial.

Suspensión de clases y retorno gradual

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a la actividad será “progresivo, flexible y situado”, en función de la evolución de la situación y de lo que disponga la Justicia.

Durante los días sin clases, se organizarán espacios de acompañamiento para docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias. También se prevé el desarrollo de propuestas pedagógicas para sostener los aprendizajes en el ámbito familiar.

La respuesta oficial involucra a los ministerios de Educación, Salud, Igualdad y Desarrollo Humano, y Justicia y Seguridad, con acciones centradas en la asistencia psicológica, la contención emocional y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la ciudad el sábado, donde se reunió con los padres del joven asesinado, familiares de otro menor herido y autoridades de la institución educativa.

Acompañamiento a familias y docentes

Los equipos territoriales continúan trabajando con estudiantes, familias y personal educativo. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realiza visitas domiciliarias y espacios de escucha, mientras que la Dirección de Bienestar Docente brinda asistencia específica a trabajadores de la educación.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene un operativo con profesionales de salud mental de distintas regiones, junto a efectores locales como el hospital Samco “Julio César Villanueva” y centros de salud de la ciudad.

En los próximos días se desarrollarán encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento, además de espacios de cuidado para docentes y trabajadores de la salud.

Red comunitaria y contención a largo plazo

Como parte de la estrategia, el gobierno provincial avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que incluirá a clubes, asociaciones civiles y autoridades locales. El objetivo es sostener en el tiempo un entramado de apoyo comunitario que permita atravesar las consecuencias del hecho.

>> Leer más. Crimen en la escuela de San Cristóbal: le formularon cargos al chico de 15 años que mató a Ian Cabrera

El foco, por ahora, está puesto en acompañar a una comunidad golpeada por la violencia y en generar condiciones para una vuelta a clases que contemple no solo lo pedagógico, sino también lo emocional.

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