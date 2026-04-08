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Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz que no lo veo?"

La llegada de la estrella colombiana hace 31 años rompió el mercado de pases y generó una enorme atención pública, pero el sueño Leproso duró apenas unas horas

Luis Castro

Por Luis Castro

8 de abril 2026 · 08:55hs
Carlos Valderrama con la camiseta de Newells en la conferencia de prensa junto al presidente de ese momento

Carlos Valderrama con la camiseta de Newell's en la conferencia de prensa junto al presidente de ese momento, Eduardo López.
Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz que no lo veo?

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz que no lo veo?

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz que no lo veo?

El 4 de enero de 1995 quedó marcado en la historia de Newell's, aunque en este caso por una situación que no resultó como esperaba el club. Carlos "Pibe" Valderrama estaba por tranformarse en refuerzo de la Lepra y, una vez más, la entidad parecía romper el mercado por ese entonces. Eduardo López, presidente del momento, había sido el gestor de ese golpe mediático como supo hacerlo con diferentes futbolistas de renombre a lo largo de su estadía al frente de la entidad. Pero claro, enfrente estaba Valderrama, quien no se amilanó ante nada y no firmó el contrato porque esperaba el pago. "¿Dónde está el maíz que no lo veo?", tiró el talentoso jugador colombiano con la camiseta Leprosa puesta. Al no aparecer lo prometido se subió al mismo coche que lo llevó de Buenos Aires a Rosario y emprendió el regreso hacia Ezeiza y volar hacia su país.

En los recuerdos quedó escrito que Valderrama fue de Newell's por unas horas, pero la desconfianza lo empujó a tomar la determinación de frenar la contratación y regresar a Junior. "Ya habíamos arreglado todo: el 8 por ciento debían tirarlo adelante. Un adelanto del contrato. Si no, no hay firma'", advirtió en su momento el referente de la selección de Colombia y uno de los grandes ídolos del país cafetero, que por esos años iba a ser dirigido por Jorge Castelli.

Valderrama llegó eufórico porque el contrato que le había acertado Newell's era superior a lo que ganaba en Junior. Con toda la ilusión fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa junto a López, Pebeto Aramburu (tesorero) y hasta se puso la casaca Rojinegra. Todo parecía estar encaminado y no había atisbos a que algo podía suceder. Por la noche fue a cenar junto al presidente y ahí lanzó la pregunta que fue letal. "¿Dónde está el maiz?'", dijo en referencia al dinero pactado. Ante una falta de respuesta volvió a consultar: "¿Dónde está el maíz que no lo veo?'".

Embed - CARLOS VALDERRAMA: NUEVO JUGADOR DE NEWELL´S (1995)

El Pibe intuyó lo peor y la emoción acumulada horas antes se transformó en bronca. El bocado de la cena se le atragantó cuando se enteró que la Lepra estaba esperando la transferencia del dinero por la venta de Norberto Scoponi a Cruz Azul (México).

>>Leer más: La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

"'¿Yo qué tengo que ver con Scoponi? ¿Nosotros no llegamos a un acuerdo? Yo no espero ni a mi mamá ni a mi papá. Sean serios", les recriminó a los dirigentes antes de tomar el bolso primero con destino a Buenos Aires y luego a Colombia para reincorporarse a Junior ya que en su pensamiento estaba la consigna de que "si el primer día es malo, todo va a ser malo".

Valderrama

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

El frustrado pase quedó enmarcado en un momento inolvidable en la historia del fútbol y de Newell's, que había acaparado la atención del mundo de la redonda con el arribo de una figura mundialista. Pero todo duró apenas unas horas. "¿Cuál fue el problema?", le preguntó un periodista rosarino tras pegar el portazo y antes de emprender el viaje hacia Colombia. La respuesta fue contundente: "El billete", sentenció el Pibe, quien por ese entonces, en el Mundial 94, había recibido una oferta millonaria para cortarse el pelo, un sello distintivo de su personalidad. "Dos millones de dólares me ofrecieron de una marca y dije que no. Mi vida la decido yo, respondo por mi historia. El pelo es mi historia", confesó en los últimos días en una charla con "Fútbol de primera" (Colombia).

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Lo que publicó La Capital

"Ya se enciente Valderrama", tituló La Capital en ese momento con el arribo y presentación de la estrella colombiana en un golpe que sacudió el mercado de pases y copó los titulares del planeta fútbol. En la volanta había una aclaración: "Todavía no se firmó un contrato que lo ligará a Newell's".

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En otro recuadro el título fue: "Un Pibe con ganas de jugar". Y en el desarrollo de la nota se publicó que la estrella colombiana se iba a sumar al plantel cuandro regresara de la pretemporada que estaba llevando a cabo en Bradeton, Estados Unidos. Y declaró: "Estoy muy contento de llegar a Newell's. Es un desafío muy atractivo". A la vez, sostuvo que "jamás volveré a jugar en la selección de mi país", esto debido a la muerte de Andrés Escobar, quien fue asesinado diez días después de haber marcado un autogol accidental en el Mundial de Estados Unidos 1994.

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¿Qué hace el Pibe en la actualidad?

Valderrama se incorporó hace poco tiempo a la selección de Colombia para acompañar al entrenador argentino, Néstor Lorenzo, de cara al Mundial 2026 que está muy cerca de iniciar la competencia. Es una voz respetada y fue sumado con el fin de que aporte su experiencia y liderazgo al grupo de jugadores que irá a la cita mundialista.

A la vez, el Pibe trabaja como columnista en un programa deportivo importante de Colombia, además de contar con un canal de Youtube con más de 220 mil suscriptores y donde hace entrevistas con jugadores y exfutbolistas en una sección que se llama "Un rato con el Pibe". También posse una cuenta de Instagram con 1,6 millón de seguidores.

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