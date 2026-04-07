Malvinas, muestra fotográfica de la "comunión post guerra"

El Centro Cultural Contraviento se suma al recuerdo de la guerra. La inauguración será el jueves 9 de abril a las 19 en Rodríguez 721

Centro Cultural Contraviento se suma al Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas

En el marco de su ciclo de música, el Centro Cultural Contraviento (CCC) se suma al Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas con una muestra fotográfica sobre el monumento que los recuerda en el Parque Nacional a la Bandera.

Se trata de un trabajo de César Arfeliz llamado simplemente Malvinas en el marco de la temática Patrias del espacio cultural, pero con una búsqueda singular.

"Intento mostrar lo que sucede todos los días en ese espacio donde la gente se acerca, se toma fotos y pasa un rato...hace una comunión", adelanta el experimentado reportero gráfico.

La inauguración será el jueves 9 de abril a las 19 en Rodríguez 721, con entrada libre y gratuita. "Los retratos quieren reflejar la “post-guerra” interna que cada uno de los soldados enfrentó. Son como mapas de memoria viva".

Luego explica Arfeliz: “Con el contacto de nuestros dedos sobre los 649 nombres estampados todo se vuelve más cercano y empezamos a ver personas con apellidos que podrían ser los nuestros. Es en ese instante que aparece lo más afectivo que tenemos: el sentimiento de Patria”.

Show

En el marco de los ciclos de música en Contraviento, vuelve al salón auditorio Bepeople, está vez con Psico Comedia Segura, el sábado 11 de abril, a las 21. Para reservas: Entradasccc.com.ar

La improvisación en el espacio público busca promover la interacción genuina y el reconocimiento de la existencia individual, se centra en la participación arriesgada del auditorio, invitando a los participantes a expresarse más allá del aplauso a través de un viaje musical y teatral. Grupo de Jazz Bepeople: Leo Guilloni en batería, Luis Sirimarco en piano electrónico, Iván Rosiansky en saxo y flauta traversa y Kay Heinrichsdörff en guitarras, bajo, efectos y coordinación general.