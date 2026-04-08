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Básquet: La U17 masculina de la Rosarina comenzó su camino rumbo al Provincial en Marcos Juárez

Un total de 34 juveniles de la Rosarina de Básquet comenzaron los entrenamientos de cara a este importante torneo que se jugará en los primeros días del mes de mayo.

8 de abril 2026 · 06:15hs
Preparación en marcha. Los pibes de la U17 ya entrenan de cara al interasociaciones

Preparación en marcha. Los pibes de la U17 ya entrenan de cara al interasociaciones, un campeonato que históricamente tuvo a Rosario como gran protagonista.  

La Selección U17 masculina de básquet de la Asociación Rosarina comenzó su preparación de cara al Torneo Provincial (Interasociaciones), que se disputará los días 1, 2 y 3 de mayo en la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba.

El proceso está encabezado por un cuerpo técnico de reconocida trayectoria y éxito. Adrián Bueres bicampeón con el seleccionado rosarino en esta categoría y que irá en busca del tricampeonato, es el entrenador principal y quien liderará un proyecto que apunta tanto al rendimiento deportivo como a la consolidación de un grupo sólido. .

Los entrenamientos comenzaron de manera formal el lunes 6 de abril y se extenderán hasta fines de mes, con días fijos de práctica los lunes y jueves de cada semana.Los mismos se están llevando a cabo en el Complejo La Cancha, sito en España 1855.

Un total de 34 jugadores, divididos en dos grupos de 17 ya comenzaron las prácticas en busca de ganarse un lugar en la lista final.

>>> Leer más: Liga Femenina de Básquet: Náutico logró un triunfazo en Santiago del Estero y define de local

Los clubes representados en esta convocatoria

Hay representantes de 14 clubes distintos lo cual demuestra la amplitud de esta convocatoria. Temperley, Gimnasia, Sportsmen Unidos, San Telmo de Funes, Los Rosarinos Estudiantil, Atalaya, Alumni de Casilda, Regatas de Rosario, Náutico, Regatas de San Nicolás, Club Atlético Olegario Víctor Andrade, Atlantic Sportsmen, Provincial y Red Star de San Lorenzo

Durante este período, el cuerpo técnico evaluará a los convocados y realizará los cortes correspondientes hasta definir la lista final de 12 jugadores que representarán a Rosario en el certamen.

Bueres, reconocido por su prolijidad, compromiso y capacidad de conducción grupal, propone una idea de juego clara y cuenta con antecedentes que respaldan su trabajo.

Además, se espera una base amplia de jugadores con proyección, lo que permite pensar en un plantel “largo”, con variantes y talento en distintas posiciones. La confianza de los jugadores en el entrenador se apoya no solo en su propuesta deportiva, sino también en su capacidad para formar grupos humanos fuertes y competitivos.

La delegación rosarina tendrá como responsable a Marcelo Quinteros, quien cumplirá funciones de delegado durante el torneo.

Por su parte, la Asociación Rosarina garantizará todos los recursos logísticos y materiales necesarios para asegurar una correcta preparación y participación del equipo. De esta manera, Rosario pone en marcha un nuevo desafío formativo y competitivo, con la ilusión de ser protagonista en una cita provincial que promete alto nivel y exigencia.

Los 34 citados para la preselección de la U17 masculina

GRUPO 1

Arrúa, Facundo (Temperley)

Galli, Lucio (Temperley)

Bellía, Santino (Ger)

Marinzaldi, Fransesco (Ger)

Román, Ezequiel (Ger)

Micheri, Bautista (Ger)

Buetto, Pedro (Sportsmen Unidos)

López, Benjamín (San Telmo)

Mugas, Juan (LRE)

Sdorc, Mateo (Atalaya)

Insaglio, Stéfano (Alumni)

García, Santiago (Náutico)

Carreras, Lautaro (Náutico)

Bengolea, Gregorio (Regatas S/N)

Velázquez, Franco (Regatas S/N)

Campomar, Juan (Regatas S/N)

Enrici, Gonzalo (Caova)

GRUPO 2

Díaz Forconi, Lautaro (Temperley)

Terrazino, Bautista (Atlantic)

Mansilla, Yaco (Ger)

Antonelli, Lautaro (Ger)

Gagliano, Gabriel (Ger)

Gindín, Tomás (Ger)

Berazain, Franco (Sportsmen)

Aberaztegui, Ramiro (Regatas R)

Klische, Leandro (LRE)

Valenzisi, Gerónimo (Atalaya)

Miñón, Fransisco (Náutico)

Peralta,Lucas (Náutico)

Rossini,Santino (Náutico)

Rosello,Matias (Provincial)

Pelliza,Benjamín (Provincial)

Carreras, Máximo (Red Star)

González, Juan (Atlantic)

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