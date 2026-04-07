Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II

Los astronautas de la misión bautizaron un sector del satélite en honor a Carroll Wiseman durante el hito que marca el regreso humano a la Luna

La misión Artemis II sumó un gesto conmovedor en medio del hito científico. La tripulación de la nave Orión nombró un cráter de la Luna en honor a Carroll Taylor Wiseman , la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

El hecho ocurrió durante la aproximación histórica al satélite, cuando los astronautas alcanzaron la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la misión Apolo 17 en 1972. En ese contexto, decidieron rendir homenaje a la memoria de Carroll, quien murió de cáncer en 2020.

"Su nombre era Carroll; la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la Luna y queremos llamarla Carroll", expresaron desde la nave.

El cráter se ubica cerca del Glushko y puede observarse desde la Tierra, lo que refuerza el carácter simbólico del reconocimiento . Según informó la NASA, familiares de Wiseman siguieron el momento desde el Centro de Control de Misión en Houston.

Carroll Taylor Wiseman trabajó como enfermera en cuidados intensivos neonatales y dedicó su vida a asistir a otros. Tras su muerte, Wiseman quedó a cargo de la crianza de sus dos hijas Ellie y Katherine.

La tripulación de Artemis II, integrada por Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) junto a Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense), compartió un breve momento de introspección para abrazarse y recordar a sus seres queridos en medio del avance científico.

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Los próximos pasos de la misión Artemis II

Los astronautas ingresaron en órbita lunar y comenzaron un período de observación de seis horas. Luego atravesaron el lado oculto de la Luna y restablecieron comunicación con la Tierra, otro paso clave en la exploración espacial tripulada.

La cápsula Orión inició su trayecto de regreso, que se extenderá durante cinco días. Durante ese tiempo, la tripulación enviará datos científicos y registros visuales.

La misión Artemis II valida tecnologías críticas y aporta información sobre los riesgos que enfrentan los astronautas fuera de la protección terrestre. Además, refuerza la cooperación internacional en el desarrollo de nuevas etapas de exploración.

La NASA prevé el regreso de la tripulación a la Tierra para el 11 de abril, en un cierre que marcará un nuevo avance hacia futuras misiones lunares con presencia humana sostenida.