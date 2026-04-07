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Funes: confirman el homicidio de Ramiro Nast y detienen a un sospechoso

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó la autopsia tras el hallazgo del cuerpo del joven, hallado dentro de una heladera arrojada a un zanjón

7 de abril 2026 · 10:35hs
Los investigadores del MPA creen que el muchacho fue asesinado n Funes.

Foto: Facebook.

Los investigadores del MPA creen que el muchacho fue asesinado n Funes.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este martes la apertura de una causa penal sobre el homicidio de un joven de 23 años desaparecido en Funes. Luego del hallazgo del cuerpo de Ramiro Nast, fuentes oficiales precisaron que el primer sospechoso quedó detenido y será imputado en el marco de la investigación.

Luis Fernando V. quedó bajo arresto el último lunes, cuando la policía encontró el cadáver en el cruce de Tomás de la Torre y Paysandú. El muchacho de 29 años fue identificado como uno de los presuntos responsables de la muerte, aunque el rol atribuido se mantiene bajo reserva por orden de la fiscal Noelia Navone.

En segundo lugar, voceros del organismo judicial indicaron que este martes se programó la autopsia en el Insituto Médico Legal (IML) de Rosario. De esta manera, los investigadores esperan despejar una de las principales incógnitas alrededor del caso: cómo falleció la víctima.

La sombra de un crimen en Funes

Entre otros detalles, el MPA corroboró que el cuerpo del joven estaba dentro de una heladera. El electrodoméstico había sido arrojado a un zanjón con agua en inmediaciones de las vías del ferrocarril, unas cuadras al norte de la ruta nacional 9, a la altura de la garita 16.

Los primeros exámenes médicos en el lugar permitieron constatar el deceso y la identidad de Ramiro Fabián Nast. A la noche, su madre Yanina fue al sitio donde se llevaba a cabo el procedimiento y planteó un posible vínculo entre la muerte de su hijo y la venta de drogas en el barrio.

>> Leer más: Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

La fiscal recibió aviso sobre el hallazgo del cadáver alrededor de las 16.30 de este lunes. El muchacho llevaba más de 72 horas desaparecido y había sido visto por última vez el viernes a la medianoche, de acuerdo al análisis de los videos del sistema de vigilancia de la Municipalidad de Funes.

Según el tesimonio de sus amigos, Nast fue a un cumpleaños este jueves a la noche. Al día siguiente no fue a trabajar al supermercado Arcoiris y su ausencia fue el primer llamado de atención para tratar de averiguar qué le había pasado.

Un celular apagado y un detenido

La mamá del joven tampoco pudo comunicarse con él desde entonces. Su teléfono estaba apagado y nadie sabía adónde había ido. La denuncia oficial ingresó el último domingo y la búsqueda avanzó en el inicio de la semana a partir de imágenes que lo ubicaban lejos de la Zona 5, donde tenía domicilio.

Mientras espera los primeros resultados de la autopsia, la fiscal solicitó una serie de entrevistas a familiares y amigos del muchacho para profundizar la investigación. El primer detenido será imputado en los próximos días, aunque todavía no se definió la fecha de la audiencia. En tanto, Navone también impulsó un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el oeste de Funes.

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