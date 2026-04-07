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Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

La medida de fuerza busca que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario. El viernes 17 tampoco habrá actividades

7 de abril 2026 · 12:19hs
Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cumplirán este miércoles una nueva medida de fuerza para exigir que se haga efectiva la ley de financiamiento universitario. El paro forma parte de un plan de lucha que el gremio que agrupa a los profesores (Fagdut) viene desarrollando desde el comienzo del ciclo lectivo. El reclamo se hará sentir también el viernes 17, cuando volverá a suspenderse la actividad académica.

El conflicto que enfrenta al gobierno nacional con el sistema de educación superior por los recortes del presupuesto se hará sentir otra vez en las aulas de la facultad Rosario de la UTN. Tras un inicio de clases con una semana completa de paro, seguida de una paro de 72 horas en el cierre del mes de marzo, desdela Fagdut ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza para las semanas venideras.

Este miércoles, el claustro docente cumplirá un paro de 24 horas y la medida se repetirá el próximo viernes 17.

El reclamo se mantiene latente mas allá del anuncio judicial ante el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las universidades públicas y genera alivio en el sector, tras meses de conflicto por la falta de presupuesto y el deterioro salarial docente.

La universidad tecnológica es una de las facultades más afectadas por el deterioro del salario docente. En todo el país, unos mil profesores renunciaron o pidieron licencia sin goce de sueldo para concentrar su tarea en el sector privado. En la facultad Regional Rosario, en el último año, unos 30 profesores decidieron dejar sus cátedras por los bajos salarios que reciben.

>>Leer más: Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por la ley de financiamiento

Daniela Diaz, presidenta del gremio de Rosario, expresó su profunda preocupación por docentes que dejaron de enseñar en la UTN local, dado que no es redituable para su bolsillo el salario percibido. Aclarando que son 30 profesionales con mucha antigûedad y capacitación que dejaron de enseñar, representando alrededor de un 6 % de la planta de la Facultad Regional Rosario.

Por eso, explicó, el reclamo tiene que ver con la efectivización de salarios dignos para una educación de calidad y para que el Ejecutivo cumpla la vigente ley de financiamiento universitario. La medida de fuerza se llevará a cabo con esta modalidad con el fin de visibilizar el reclamo y no perjudicar a los alumnos.

Por este motivo, es esas fechas no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

En tanto en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) está previsto un paro de actividades en la semana del lunes 27 de abril hasta el 2 de mayo.

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