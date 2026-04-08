Rosario Central vs Independiente del Valle: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Libertadores

La ciudad El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Ovación Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Ovación Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Policiales Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

La Ciudad Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

POLICIALES Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Policiales Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast

La Ciudad Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Política Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Policiales Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Política El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones

LA REGION Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

informacion general Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas

La Ciudad Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Cultura Malvinas, muestra fotográfica de la "comunión post guerra"

La Ciudad La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

La Ciudad Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

La Ciudad Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

La Ciudad Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles