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La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

El pronóstico aún anuncia chaparrones después de un fin de semana largo con decenas de reclamos por la humedad y las precipitaciones acumuladas

7 de abril 2026 · 09:44hs
La lluvia volvió a provocar anegamientos en algunos sectores de la ciudad.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La lluvia volvió a provocar anegamientos en algunos sectores de la ciudad.

Aunque hubo algunas jornadas en las que se tomó licencia, la lluvia fue el factor predominante de la reciente Semana Santa en Rosario. De acuerdo al registro oficial, este lunes fue el día más complicado por la acumulación de agua y todavía pueden caer algunas gotas más.

La jornada posterior a la celebración de las Pascuas fue la de mayor impacto en cuanto a las precipitaciones en la ciudad. El volumen promedio desde el jueves pasado llegó a 81 milímetros, pero más de la mitad cayó solamente después del domingo y se multiplicaron los problemas de circulación en distintos puntos del mapa urbano.

A pesar de las recorridas preventivas del personal municipal por las alertas meteorológicas, este lunes se produjeron 52 anegamientos por la lluvia incesante. Esto implica que la cantidad de reclamos fue más del doble en comparación con la sumatoria de los cuatro días previos.

¿Cuándo dejará de llover en Rosario?

De acuerdo al pronóstico oficial, recién el próximo jueves dejará de llover en Rosario. Hasta el miércoles, subsiste cierta probabilidad de fenómenos aislados y chaparrones, de modo que todavía no es la hora de guardar el paraguas, el piloto y las botas de goma.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora lenta y progresiva del tiempo tras una semana pasada por agua en la región. A partir de este martes se reducen las chances de lluvia y se esperan fuertes ráfagas de viento desde el sur, aunque sin alerta por el momento.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

La Semana Santa se desarrolló en un marco de inestabilidad atmosférica y humedad alta que se sostuvo a pesar del descenso de temperatura. El último lunes se acumularon 50,6 milímetros de agua y fue el día con mayor nivel de precipitaciones, seguido por el registro del jueves 2 de abril (31,19 mm) y el viernes (12,5 mm).

En contraste con esta variación, la temperatura cayó de manera abrupta entre el sábado y el domingo. La marca del termómetro había llegado a 32 grados y luego cayó por debajo de los 20 ° mientras la presión atmosférica subía y el viento iba rotando para empezar a soplar desde el sur y el sudeste.

Un lunes con más de cien reclamos por la lluvia

En total, la Central de Emergencias 103 recibió 111 reclamos este lunes como consecuencia de las precipitaciones acumuladas desde el último jueves. Casi la mitad corresponden a anegamientos, pero también se produjeron otros inconvenientes.

El municipio hizo 30 intervenciones por caídas de ramas y árboles. Además, se registraron 26 procedimientos por inconvenientes con columnas y cables. Finalmente, las autoridades locales también recibieron tres avisos sobre derrumbes de calles y veredas.

De acuerdo a fuentes oficiales, la infraestructura urbana se vio afectada por la lluvia persistente, aunque no hubo fenómenos de viento severos en las últimas horas. En ese contexto, uno de los episodios más destacados fue el colapso de una estructura ubicada en Italia al 3900, donde los agentes estatales llegaron a tiempo para el apuntalamiento y el cerramiento preventivo con material metálico. Así lograron evitar el ingreso de personas y reducir el riesgo.

El balance general de los últimos cinco días indica que la Municipalidad de Rosario abordó 74 casos de anegamientos y recibió 112 reclamos por caídas de árboles y ramas, así como otros tantos por problemas con cables y columnas. Finalmente, el registro oficial da cuenta de 25 intervenciones por derrumbes y voladuras.

El director general de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Gonzalo Ratner, se mostró conforme con los resultados del trabajo en las calles durante una semana con condiciones inestables y lluvias sostenidas. " La respuesta operativa permitió atender cada caso y reducir riesgos, especialmente en situaciones críticas como estructuras comprometidas, donde la capacitación del personal es clave para evitar consecuencias mayores", apuntó.

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