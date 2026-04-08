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La provincia construye más de 265 viviendas en el departamento General López

Recientemente vecinos de la localidad de Christophersen fueron benefiados con el sorteo de 10 nuevas casas correspondientes a programas habitacionales

8 de abril 2026 · 10:00hs
Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio como parte de la política habitacional del Estado provincial.

Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio como parte de la política habitacional del Estado provincial.
La provincia construye más de 265 viviendas en el departamento General López

La provincia construye más de 265 viviendas en el departamento General López

En el marco del avance de diferentes programas de acceso a la vivienda que impulsa el gobierno de la provincia de Santa Fe, la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, participó del sorteo de 10 unidades habitacionales para vecinos de la localidad de Christophersen, en el sur provincial. En total se contabilizan unas 265 casas en diferentes etapas de construcción que se están llevando adelante en todo el departamento.

Del total, 25 viviendas ya fueron entregadas en localidades como Amenábar, La Chispa, Diego de Alvear, Murphy y Lazzarino. A su vez, 132 unidades se encuentran sorteadas y próximas a finalizarse en Villa Cañás, Firmat, Elortondo, Maggiolo, Sancti Spíritu y la propia Christophersen. En paralelo, otras 108 viviendas están en marcha en Venado Tuerto, Chapuy, Rufino, Amenábar, Aarón Castellanos y Labordeboy.

Christophersen-casas2

Viviendas que se concretan

“Cada sorteo es una señal concreta de que las obras avanzan y de que hay familias que empiezan a proyectar su futuro con más tranquilidad”, señaló la senadora provincial durante la actividad.

Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio y afirmó que “esto es parte de una planificación que se viene llevando adelante en cada localidad, con viviendas que se entregan, otras que están próximas a finalizarse y nuevas que ya están en ejecución”.

Christophersen-casas3

Sostener la obra pública

Además, puso en valor el acompañamiento del gobierno provincial y sostuvo que “hay una decisión de sostener la obra pública y garantizar el acceso a la vivienda en cada pueblo del departamento”.

Por último, la legisladora aseguró que el proceso continuará en las localidades donde las viviendas aún están en marcha y señaló que “vamos a seguir acompañando cada instancia, porque detrás de cada vivienda hay una familia que espera y un Estado que responde”.

>>Leer más: Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino

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