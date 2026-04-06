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San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, señaló que la intervención de la ciudad por parte de distintos ministerios seguirá "el tiempo que sea necesario"

6 de abril 2026 · 09:49hs
El ministro de Educación

Foto: Gobierno de Santa Fe

El ministro de Educación, José Goity junto a funcionarios de distintas áreas que actuaron en la tragedia de San Cristóbal
El ministro de Educación

El ministro de Educación, José Goity. 

“Vamos a estar en San Cristóbal, y en particular en la escuela Mariano Moreno, todo el tiempo que sea necesario”, afirmó este lunes el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, al realizar un balance de la actuado a nivel estatal al cumplirse una semana del caso del adolescente de 13 años asesinado de un escopetazo por un compañero 15 en eses establecimiento. El titular del área de educativa confirmó que “no se dictarán clases” durante toda la semana en el establecimiento donde ocurrió la tragedia y que en el resto de las instituciones el cese de actividades será por 48 horas.

Así y todo, el funcionario aclaró que “no hay que poner una fecha taxativa para la vuelta a clases. Este es un proceso que tiene que respetar los tiempos y no se pueden imponer plazos. Sí tenemos está la voluntad de ir yendo hacia la normalización. Este hecho que sucedió nos transforma. No solo nos transforma a nosotros que no sufrimos de manera directa esta agresión, sino a quienes sufrieron de manera directa esta agresión. No nos ponemos plazos taxativos para la vuelta a clases, pero es nuestra voluntad ir recuperando el ritmo educativo. No vamos a renunciar al derecho de la educación, pero ante hechos como éste tenemos que poner un pequeño paréntesis, vamos a evaluar la situación con equipos de altísima calidad”, explicó Goity.

Goity presidió este lunes una conferencia de prensa en la Sede de Gobernación en la que estuvo acompañado por funcionarios de distintos ministerios que están interviniendo en ese caso desde el día la tragedia: el director de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León; la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, y la subsecretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud, Liliana Olguín.

Protocolos de actuación

“Nuestro objetivo durante todo este tiempo fue la contención y acompañamiento de todos los involucrados de manera directa o indirecta, a los adolescentes y al equipo educativo de la escuela que tuvo una entereza y capacidad de reacción ante una tragedia como esta que debe ser reconocida”, destacó Goity en el arranque de la conferencia. “Hemos establecido distintos protocolos y actualizamos los protocolos cuando se detectan armas de fuego y hay en cada escuela una circular donde se establecen pautas para tratar este tema, ante un hecho que fue inédito”, agregó.

>> Leer más: Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Goity indicó que “tanto en Salud mental como en otras áreas del estado vamos a estar en la escuela Mariano Moreno y en otras instituciones todo el tiempo que sea necesario. No sabemos cuánto tiempo va a llevar estos abordajes. Son procesos que no se pueden prever, pero vamos a estar allí para acompañar a la comunidad. El gobernador estuvo con los familiares de Ian (Cabrea, el chico fallecido) para acompañarlos en este durísimo proceso. Hay una investigación en curso en la que hay restricciones para informar. Vamos a poner todos los recursos para que esto no vuelva a suceder y para que las escuelas sean lugares seguros. La escuela tiene reflejos y siempre vamos a sostener que el mejor lugar para que estén los jóvenes es la escuela”.

Cómo será la vuelta a clases

Con respecto al dictado de clases, el ministro de Educación subrayó que, al menos en la escuela Mariano Moreno, no habrá actividades “al menos durante esta semana. Eso es por disposición judicial, pero se está trabajando con los docentes y equipos directivos de todas las escuelas. Nuestros equipos con todos los subsecretarios de Nivel estarán en San Cristóbal con reuniones desde el primer momento”.

“En el resto de las escuelas tampoco habrá clases. Se están definiendo que se trabaje en los hogares. Los docentes darán tareas para que puedan seguir los procesos educativos. Resolvimos no dar clases debido al pedido que recibimos de la Junta Civil que hizo una sugerencia. Había cierto nivel de ansiedad en la población, y creímos conveniente seguir los procesos educativos desde los hogares por lo menos 48 horas y así lo comunicamos a los establecimientos educativos a través de los supervisores”, añadió Goity.

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