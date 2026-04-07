La Capital | Ovación | Mundial

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Con dos meses de preparación por delante, el cuerpo técnico albiceleste sigue los pasos de sus futbolistas, quienes buscan estar a punto para la Copa del Mundo

7 de abril 2026 · 15:31hs
Lionel Scaloni espera que el Argentina

Lionel Scaloni espera que el Argentina, con Messi como abanderado, levante el nivel en relación al último amistoso.

Cuando faltan dos meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el estado físico de cada uno de los jugadores de la selección argentina es fundamental para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, debido a que cualquier lesión puede traerles un dolor de cabeza.

En la mañana de este martes, Manchester United informó el regreso a los entrenamientos de Lisandro Martínez, quien ya practicó a la par de sus compañeros y buscará ponerse a punto para estar disponible de cara al partido del próximo lunes ante Leeds.

El defensor surgido de las inferiores de Newell's finalizó la recuperación de su lesión en el sóleo y viajará a Irlanda, donde los Red Devils realizarán una serie de entrenamientos durante esta semana de actividad en el fútbol internacional.

Lisandro Martinez
Lisandro Martínez busca ponerse a punto para el Mundial 2026.

Lisandro Martínez busca ponerse a punto para el Mundial 2026.

Lisandro Martínez apunta al Mundial

El entrerriano regresó a las canchas en enero tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y volvió a demostrar un gran nivel, aunque a finales de febrero padeció la lesión en el sóleo que lo marginó de cinco partidos con su club y de la última fecha Fifa con la selección argentina.

>> Leer más: El elogio a Messi del campeón de Fórmula 1: recordó un instante clave del Mundial 2022

Scaloni lo ubicó como uno de los titulares en la Copa América 2024 donde la Albiceleste se coronó bicampeona y lo mantuvo en los siguientes partidos, hasta que sufrió la dura lesión. Por eso, Martínez buscará ponerse en ritmo rápidamente y demostrar que puede ser titular nuevamente en la previa a la Copa del Mundo.

Su relación con el anime

Lisandro Martínez se asoció con Crunchyroll para lanzar una colección cápsula de edición limitada inspirada en el anime. La iniciativa del campeón del mundo conecta dos universos con millones de seguidores: el fútbol y la cultura otaku.

Lisandro Martinez Crunchyroll.jpg

La marca anunció la colaboración junto al futbolista entrerriano, reconocido fan del género. La indumentaria ya está disponible a través de la tienda oficial de Crunchyroll.

La línea incluye seis prendas principales y accesorios que combinan la estética del anime con la identidad del defensor argentino. Entre los productos se destacan camisetas, buzos con capucha, sudaderas, medias y bufandas. Algunas piezas incorporan el apodo "The Butcher" (El Carnicero) con el que los hinchas identifican a Martínez, mientras que otras presentan ilustraciones animadas del defensor.

Noticias relacionadas
La ansiada Copa del Mundo que Argentina intentará conservar tras la coronación de 2022 en Qatar.

Mundial 2026: calendario completo con día, hora y sede de los partidos en la fase de grupos

Messi le pidió que lo pateara y Otamendi no falló: ejecutó el penal y marcó el tercer gol de la selección argentina en La Bombonera.

Un guiño a Otamendi y la certeza de que Lionel Messi jugará el Mundial

Lionel Messi are los brazos tras su gol, el segundo de Argentina en la goleada frente a Zambia.

Messi y una goleada de Argentina en una noche con olor a despedidas

Foto repetida. Italia volvió a quedar afuera de la Copa del Mundo.

Italia de luto futbolístico: no pudo en el repechaje y quedó otra vez afuera del Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Lo último

Un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Afluente Galería de Arte Contmeporáneo inaugurará una nueva muestra este viernes en Puerto San Martín

Afluente Galería de Arte Contmeporáneo inaugurará una nueva muestra este viernes en Puerto San Martín

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Por el crimen de José Rendón, un hombre y una mujer que son pareja fueron imputados bajo una carátula que implica la pena de prisión perpetua
Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe
La Ciudad

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Créditos del Banco Nación: la versión de la diputada rosarina apuntada por Caputo
Política

Créditos del Banco Nación: la versión de la diputada rosarina apuntada por Caputo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Ovación
Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime
Ovación

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Polémica en Brasil: la estrella que jugará la Libertadores y llegó al estadio en helicóptero

Polémica en Brasil: la estrella que jugará la Libertadores y llegó al estadio en helicóptero

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Policiales
Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

La Ciudad
Un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones
Cultura

"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Ovación

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa