Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Con dos meses de preparación por delante, el cuerpo técnico albiceleste sigue los pasos de sus futbolistas, quienes buscan estar a punto para la Copa del Mundo

Lionel Scaloni espera que el Argentina, con Messi como abanderado, levante el nivel en relación al último amistoso.

Cuando faltan dos meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el estado físico de cada uno de los jugadores de la selección argentina es fundamental para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni , debido a que cualquier lesión puede traerles un dolor de cabeza.

En la mañana de este martes, Manchester United informó el regreso a los entrenamientos de Lisandro Martínez , quien ya practicó a la par de sus compañeros y buscará ponerse a punto para estar disponible de cara al partido del próximo lunes ante Leeds.

El defensor surgido de las inferiores de Newell's finalizó la recuperación de su lesión en el sóleo y viajará a Irlanda, donde los Red Devils realizarán una serie de entrenamientos durante esta semana de actividad en el fútbol internacional.

El entrerriano regresó a las canchas en enero tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y volvió a demostrar un gran nivel, aunque a finales de febrero padeció la lesión en el sóleo que lo marginó de cinco partidos con su club y de la última fecha Fifa con la selección argentina .

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Scaloni lo ubicó como uno de los titulares en la Copa América 2024 donde la Albiceleste se coronó bicampeona y lo mantuvo en los siguientes partidos, hasta que sufrió la dura lesión. Por eso, Martínez buscará ponerse en ritmo rápidamente y demostrar que puede ser titular nuevamente en la previa a la Copa del Mundo.

Su relación con el anime

Lisandro Martínez se asoció con Crunchyroll para lanzar una colección cápsula de edición limitada inspirada en el anime. La iniciativa del campeón del mundo conecta dos universos con millones de seguidores: el fútbol y la cultura otaku.

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La marca anunció la colaboración junto al futbolista entrerriano, reconocido fan del género. La indumentaria ya está disponible a través de la tienda oficial de Crunchyroll.

La línea incluye seis prendas principales y accesorios que combinan la estética del anime con la identidad del defensor argentino. Entre los productos se destacan camisetas, buzos con capucha, sudaderas, medias y bufandas. Algunas piezas incorporan el apodo "The Butcher" (El Carnicero) con el que los hinchas identifican a Martínez, mientras que otras presentan ilustraciones animadas del defensor.