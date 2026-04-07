Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Lo hace en distintos barrios de Rosario y también en otras localidades de Santa Fe y el norte de Buenos Aires donde la empresa presta servicio

La empresa Litoral Gas comenzó a realizar tareas de búsqueda de micro fugas de gas natural en distintos barrios de Rosario . Se trata de un procedimiento que se cumple una vez al año en el que se recorren las veredas de cada una de las localidades par inspeccionar la red de media presión y así localizar pérdidas de manera preventiva.

El procedimiento también se realizará en otras ciudades donde la compañía presta el servicio de distribución como Santa Fe, Venado Tuerto, Sunchales, Villa G. Gálvez, Rufino, Rafaela, San Lorenzo, Ybarlucea, Santo Tomé, Villa Constitución y San Pedro, ésta última en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron desde Litoral Gas, este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También en las que puedan localizarse dentro del gabinete, sobre el frente de la vivienda -instalaciones propiedad de cada cliente.

En declaraciones a LT8, Andrés Romagnolli, gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, señaló este martes que es un operativo que "se realiza cada once meses. Un persona de la empresa pasa con una especie de carrito que tiene una especie de alfombra plástica sobre las veredas en cada uno de los 13 mil kilómetros de redes y de gasoductos. Pasa con este aparato por encima de cada uno, y lo que hace es detectar si hay micro fugas, que son imperceptible al olfato o al oído".

mapa de búsqueda

"Con este procedimiento se identifica preventivamente un problema que puede ser pequeño para ser reparado antes de que se transforme en una fuga importante. Es un procedimiento que se hace siempre y que en abril, en Rosario, abarcará Pichincha, Echesurtu, el sector norte de Alberdi, una zona de barrio Triángulo y en inmediaciones del parque Regional Sur", precisó Romagnolli.

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El vocero señaló que "todo el tiempo se detectan micro fugas y se reparan en el momento. Hay distintos tipos de fugas. Unas son de tratamiento inmediato y otras que se pueden planificar para reparar en el transcurso de 24 o 48 horas. Algo importante de remarcar es que, además de pasar por las veredas, el personal se revisan los frentes de gabinetes, porque la red de distribución termina en esos dispositivos. Así se detectan problemas en la red de Litoral Gas, pero también en la red interna del domicilio".

"Pueden aparecer problemas en los flexibles o en el aparato regulador que son parte de la instalación interna, y si hay un problema ahí lo tiene que resolver cada vecino. Por eso es importante tener una revisión de la instalación interna para que cuando pase el personal en la búsqueda de fugas no se encuentre con nada raro. Si se detecta una pérdida ahí no se puede dejar venteando. Si o sí hay que cortar el suministro y hacer toda la reparación para reconectar", subrayó Romagnolli.