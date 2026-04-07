La Capital | La Ciudad | Litoral Gas

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Lo hace en distintos barrios de Rosario y también en otras localidades de Santa Fe y el norte de Buenos Aires donde la empresa presta servicio

7 de abril 2026 · 08:05hs
Personal de Litoral Gas recorre las veredas empujando con un dispositivo que rastrea micro fugas

Foto: Litoral Gas

Personal de Litoral Gas recorre las veredas empujando con un dispositivo que rastrea micro fugas
Las zonas de Rosario donde se realizan las inspecciones para detectar fugas

Las zonas de Rosario donde se realizan las inspecciones para detectar fugas

La empresa Litoral Gas comenzó a realizar tareas de búsqueda de micro fugas de gas natural en distintos barrios de Rosario. Se trata de un procedimiento que se cumple una vez al año en el que se recorren las veredas de cada una de las localidades par inspeccionar la red de media presión y así localizar pérdidas de manera preventiva.

El procedimiento también se realizará en otras ciudades donde la compañía presta el servicio de distribución como Santa Fe, Venado Tuerto, Sunchales, Villa G. Gálvez, Rufino, Rafaela, San Lorenzo, Ybarlucea, Santo Tomé, Villa Constitución y San Pedro, ésta última en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron desde Litoral Gas, este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También en las que puedan localizarse dentro del gabinete, sobre el frente de la vivienda -instalaciones propiedad de cada cliente.

En qué zonas se realizará la búsqueda de fugas

En declaraciones a LT8, Andrés Romagnolli, gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, señaló este martes que es un operativo que "se realiza cada once meses. Un persona de la empresa pasa con una especie de carrito que tiene una especie de alfombra plástica sobre las veredas en cada uno de los 13 mil kilómetros de redes y de gasoductos. Pasa con este aparato por encima de cada uno, y lo que hace es detectar si hay micro fugas, que son imperceptible al olfato o al oído".

mapa de búsqueda

"Con este procedimiento se identifica preventivamente un problema que puede ser pequeño para ser reparado antes de que se transforme en una fuga importante. Es un procedimiento que se hace siempre y que en abril, en Rosario, abarcará Pichincha, Echesurtu, el sector norte de Alberdi, una zona de barrio Triángulo y en inmediaciones del parque Regional Sur", precisó Romagnolli.

>> Leer más: Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

El vocero señaló que "todo el tiempo se detectan micro fugas y se reparan en el momento. Hay distintos tipos de fugas. Unas son de tratamiento inmediato y otras que se pueden planificar para reparar en el transcurso de 24 o 48 horas. Algo importante de remarcar es que, además de pasar por las veredas, el personal se revisan los frentes de gabinetes, porque la red de distribución termina en esos dispositivos. Así se detectan problemas en la red de Litoral Gas, pero también en la red interna del domicilio".

"Pueden aparecer problemas en los flexibles o en el aparato regulador que son parte de la instalación interna, y si hay un problema ahí lo tiene que resolver cada vecino. Por eso es importante tener una revisión de la instalación interna para que cuando pase el personal en la búsqueda de fugas no se encuentre con nada raro. Si se detecta una pérdida ahí no se puede dejar venteando. Si o sí hay que cortar el suministro y hacer toda la reparación para reconectar", subrayó Romagnolli.

Noticias relacionadas
Hubo más operativos de control y una baja sostenida en los casos sostenidos de alcoholemia.

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Juicio oral. Los Tribunales Provinciales donde se dirimen las cuestiones de familia y donde se reciben denuncias.

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

El tiempo en Rosario

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Unos 2.500 de repartidores de Rosario pertenecen a Pedidos Ya

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Ver comentarios

Las más leídas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Lo último

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

A lo largo de enero, febrero y marzo se efectivizaron más de 20 mil controles vehiculares, con 352 alcohotest positivos

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas
Policiales

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes
Policiales

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Ovación
Newells dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Newells dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Juan DAngelosante: En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Policiales
La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas
Policiales

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La Ciudad
Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

San Cristóbal tras la tragedia: No hay fecha para la vuelta a clases
LA REGION

San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027
La Ciudad

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027