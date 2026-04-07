Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

En el Canalla fue el director técnico que sucedió a Eduardo Coudet en 2016 y al año siguiente ganó la Copa Santa Fe.

Leo Fernández, el día que Colegiales ascendió a la Primera Nacional. En Central conquistó la Copa Santa Fe en 2016.

Un entrenador que jugó y dirigió a Central , con el que incluso festejó un título, y que tiene un largo recorrido en clubes, está a punto de lograr una marca muy pocas veces vista en la historia de los clubes de ascenso del fútbol argentino.

Se trata de Leonardo Carlos Fernández, quien tiene una larga historia con Central. Jugó en las inferiores y también dirigió en esas categorías y en primera división, donde incluso logró la Copa de Santa Fe de 2017. También pasó por otros clubes, como jugador y entrenador. Y en este rol está a punto de lograr una marca que ya lo dejará en la historia de su actual club.

Leo Fernández es actualmente el entrenador de Colegiales, que juega en la Primera Nacional. Llegó a ese club a fines de 2024 y consiguió algo histórico: que el equipo de Munro llegara por primera vez en su historia a la segunda categoría del fútbol argentino. En 2025 lo condujo a otro logro: mantenerse en esa divisional. Y este año sigue al frente del equipo.

Ahora está próximo a otro récord, ya que está a punto de llegar a los 100 partidos como técnico de Colegiales. El año pasado, cuando llegó a los 66, ya se había convertido en el entrenador con más partidos en el equipo de Munro al superar a otro histórico, Darío Lema. Ahora será el primero en llegar al centenar de partidos como director técnico.

Como futbolista, Fernández jugó en las inferiores de Central, Renato Cesarini y River. Luego jugó en Central Córdoba, Gimnasia y Tiro, Aldosivi y Tiro Federal. Como entrenador, se inició en las divisiones juveniles de Sportivo Belgrano y luego pasó por Renato Cesarini, Tiro Federal y Coronel Aguirre.

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Campeón con Central

Llegó a Central para trabajar como entrenador en las inferiores en 2013 y en 2016, tras la salida de Eduardo Coudet, se convirtió en el director técnico de la primera. Estuvo en el Canalla hasta abril de 2018.

Tras su paso por Central, condujo a Sportivo Las Parejas (ganó su segunda Copa Santa Fe en 2019) y Sarmiento (Resistencia). En 2024 llegó a Colegiales y ese año el club se consagró campeón de la Primera B por primera vez en su historia. Al año siguiente jugó en la Primera Nacional, donde aún sigue. Y Leo Fernández, nacido en Rosario hace 55 años, sigue al frente del equipo.

En Colegiales, Fernández dirigió al equipo en 97 partidos, con 45 victorias, 24 empates y 28 derrotas. Su efectividad llega al 54,64 por ciento.

Datos de Carlos Durhand