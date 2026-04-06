Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

Funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, se refirió al caso del chico detenido por difundir mensajes sobre hechos similares al de San Cristóbal

La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela. El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo

A una semana del trágico hecho ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal , donde un estudiante de 15 años mató de un escopetazo a un compañero Ian Cabrera de 13 e hirió otros chicos del establecimiento, funcionarios de distintas áreas del gobierno de Santa Fe brindaron este lunes una conferencia de prensa donde hicieron un resumen de lo actuado en materia de contención a las víctimas y sus familiares, y también sobre la situación del menor agresor y el caso de un chico que aprehendido el domingo por difundir amenazas en la zona de Sunchales respecto de un inminente tiroteo en una escuela en los próximos días.

Ante la pregunta puntual sobre si los investigadores del ataque en la escuela manejaban la hipótesis de que el chico agresor haya “navegado” o sacado información a través de la internet profunda o “deep web”, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad , Esteban Santantino, señaló: “El caso de San Cristóbal se sigue investigando con mucha profundidad, sin descartar ninguna hipótesis. El gobernador Pullaro estuvo en contacto con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, porque hay un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la Unidad Especial de Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina”.

“Los dos organismos están trabajando en lo que puedan ser las derivaciones , que lejos de haberse terminado cuando el hecho sucedió tienen un contexto que nos obliga a seguir trabajando en forma contínua. Con relación al caso de Sunchales, (donde un menor de 17 años fue aprehendido por amenazas de tiroteos similares al de San Cristóbal) hay que ser muy taxativo. Hay que diferenciar las situaciones que se están investigando como derivaciones de lo que sucedió en San Cristóbal, de la causa que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación para identificar al menor que habría lanzado las amenazas que se viralizaron”.

Con relación al caso de Sunchales, el funcionario del área Seguridad remarcó que “se allanó un domicilio y se encontró un arma que era de un pariente, que no tenía una relación directa con el chico. Por la información disponible hasta el momento, no tiene una relación directa con lo que sucedió en San Cristóbal, sino indirecta en lo que podría ser un efecto contagio. Eso lo hemos visto en otras oportunidades, incluso en Rosario, con amenazas que se multiplican, pero que no tienen un sustento real”.

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“De alguna manera, (las amenazas) replican algo que tomó estado público y se instalan en el imaginario y que los jóvenes lo utilizan con un grado mayor o menor de conciencia. Eso se verá luego en relación con la información disponible. Pero hay que separar taxativamente lo que sucedió en Sunchales de la investigación en curso que incluso hoy excede los límites de la provincia de Santa Fe”, agregó Santantino.

Qué pasa con el menor agresor y sus padres

Otro tema abordado en la conferencia fue el tratamiento que se le está brindando desde el Estado al adolescente agresor y a su familia. En esta cuestión tomó la palabra la secretaria de Niñez del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Daniela León.

“Estuvimos en una audiencia fijada por el juez y que tuvo carácter confidencial. El adolescente está siendo intervenido por el gobierno provincial dentro de las competencias que nos otorga la ley 14.228, que es el nuevo Código Procesal Juvenil. Respecto de los padres del adolescente, están en contacto con el chico en los términos que nosotros imponemos y de acuerdo a la resolución judicial”, sostuvo.

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Sobre la cuestión de las amenazas virales que se hicieron en las últimas horas sobre escuelas y sobre las cuales interviene la Fiscalía de Rafaela, la secretaria de Gestión Territorial de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, señaló que hoy se difundió una circular en todas las escuelas con los protocolos para actuar.

Protocolo por amenazas

“Ayer se trabajó con las 9 delegaciones regionales del Ministerio de Educación a las que se les dieron pautas de trabajo sobre esta temática. Lo de San Cristóbal nos conmueve y nos invita a reflexionar en cada una de las escuelas, pero también dar no solo herramientas a los y las docentes, sino también trabajar con las familias”, indicó la funcionaria.

Gallo Ambrosis sostuvo que “esta gestión viene trabajando en dispositivos que se llaman De lo Urgente a lo Importante, que se hicieron en todas las localidades. Se convocó a directivos y supervisores a trabajar con los equipos socioeducativos de Convivencia y de Educación Sexual Integral. Este es un abordaje completo que desarrollamos y que se profundiza y pone el foco en San Cristóbal, pero que cada una de las instituciones educativas tiene al alcance. Ruedas de convivencia, ronda de palabras, asambleas, facilitadores de la convivencia, que se irán profundizando en estos días a raíz de lo sucedido”.