Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Un tribunal consideró que en la Navidad de 2022 Jonatan González empujó a Natalia Coronel al paso de un auto sin intención de matarla. Lo acusaban de femicidio

Un hombre de 30 años que fue juzgado por causar la muerte de su pareja al empujarla al paso de un auto fue condenado a 10 años de prisión por un homicidio preterintencional. Es que, según consideró el tribunal, el ataque fue cometido sin la intención de matar a la víctima sino de causarle daño . Es por esto que no prosperó la acusación por femicidio que solicitaba la Fiscalía al reclamar prisión perpetua por ese ataque, cometido en la Navidad de 2022 pero que recién se conoció cuando la mujer falleció tres meses más tarde.

La condena recayó sobre Jonatan “Joni” González, de 30 años, quien vivía en la calle al igual que la mujer fallecida y mantenía con ella una relación conflictiva. Natalia Coronel tenía 41 años, era madre de tres hijos y hacía malabares en la esquina de Necochea y Pellegrini. Pasaba las noches en distintos lugares del barrio República de la Sexta, donde también residía Joni en condicione de vida precarias y atravesadas por el consumo problemático de sustancias. “Siempre discutían, se drogaban y se peleaban” , contó durante la investigación por el crimen un muchacho que solía pasar las noches con ellos.

El crimen fue al atardecer del 25 de diciembre de 2022, alrededor de las 20, en la puerta de la iglesia Nuestra Señora del Pilar. De acuerdo con la acusación, allí Joni y Natalia discutieron hasta que él la arrojó al paso de un Renault Megane que avanzaba por Colón entre Cochabamba y Pasco. La mujer fue arrollada por el auto de color negro, que no se detuvo , aunque el chofer regresó poco más tarde y se puso a disposición de los policías.

El planteo de femicidio

Al comienzo del juicio el 25 de marzo pasado, la fiscal Andrea Vega de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas planteó que González cometió el ataque ”con intención de causar la muerte”. Por esto y por la relación que mantenía con la víctima calificó el caso como un femicidio, delito que se pena con prisión perpetua.

Sin embargo, al término del debate, el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Mariano Aliau y Valeria Pedrana optó por otro encuadre, que había sido planteado por la defensa desde el comienzo: el de un homicidio preterintencional, que ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención de matarla sino solamente de lesionarla. Por este delito, que se consideró agravado por el vínculo, le impusieron al acusado 10 años de prisión efectiva.

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Los testigos del incidente contaron que el agresor portaba un cuchillo y la mujer intentaba defenderse con un palo, dos elementos que fueron secuestrados: un cuchillo de diez centímetros de hoja con serrucho y un palo de madera de unos 76 centímetros.

Una chica que pasaba en moto con su novia contó que vieron discutir a una pareja que forcejeaba y peleaba a golpes. Entonces decidió frenar y subió a la vereda. Se corrió hacia un costado para tratar de separarlos y al darse vuelta vio caer a Natalia: “Veo que ella se cae para la calle y un auto color negro la pasa por arriba”, indicó.

En cuclillas

La otra chica contó que, antes de caer, Natalia “estaba en cuclillas con un palo sosteniéndolo con las dos manos. Cuando nos damos vuelta la chica se cae a la calle y un auto de color negro la atropella y la pasa por arriba”. Luego le recriminaron al agresor lo que había hecho y el muchacho contestó que la chica lo quería apuñalar. “Lo que yo veo es que él tenía el cuchillo en la mano y lo tira en la vereda”, añadió en uno de los primeros aportes a la investigación.

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El conductor del auto, en tanto, luego de arrollar a la mujer siguió circulando, frenó un instante a la altura del 1900 y se fue por Ituzaingó hacia el este, en contramano. Más tarde regresó y se presentó ante los policías apostados en la cuadra que realizaban las primeras actuaciones. González está detenido desde aquel día.

La mujer, en tanto, quedó tendida en el asfalto, inmóvil e inconsciente, hasta que una ambulancia del Sies llegó al lugar y fue derivada al Hospital Clemente Álvarez con un severo traumatismo de cráneo. Despertó semanas después del siniestro y alcanzó a relatar algo de lo ocurrido. Una trabajadora social que entrevistó a su entorno indicó que la mujer alcanzó a decir “viste lo que me hizo el Jony”, a quien conocía desde que ambos estuvieron detenidos en una cárcel de Santa Fe unos diez años antes. Luego el cuadro de salud de la víctima se agravó y agonizó hasta el 16 de marzo de 2023, cuando falleció por complicaciones multiorgánicas.