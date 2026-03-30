Ian Cabrera, de 13 años, la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

El adolescente estaba entre sus compañeros formado para izar la bandera cuando empezaron los disparos. Murió en el lugar

Autoridades confirmaron la identidad del adolescente que fue asesinado este lunes por un compañero en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal . Se llamaba Ian Cabrera, tenía 13 años,y falleció como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.

Ian era hijo único y jugaba al fútbol en e l club atlético Independiente de San Cristóbal, entidad que emitió un comunicado expresando su dolor por lo ocurrido y su solidaridad con la familia. El Ministerio Público de la Acusación confirmó que el joven murió en el lugar. Además, otros ocho chicos resultaron con diversas heridas.

El violento episodio ocurrió en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar . De acuerdo con fuentes oficiales, pasadas las 7, un adolescente de 15 años que cursa tercer año en el establecimientno educativo ingresó al patio de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos . Uno de ellos mató a Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de ese municipio, contó que las primeras señales de que algo no andaba bien fueron captadas por las cámaras del sistema de monitoreo de la ciudad. En el video se registró cómo un grupo de estudiantes, alumnos y no docentes de la Escuela Normal Mariano Moreno salía masivamente a la calle corriendo y varios de ellos incluso cayendo al piso en la desesperación por ponerse a salvo. Saltaron tejidos y tapiales, rompieron ventanas y corrieron a refugiarse en casas de vecinos del barrio. Eran exactamente las 7.13.

El estado de salud de los heridos

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. Seis estudiantes permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. En tanto que otros dos fueron derivados a Rafaela.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que son tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Por su parte, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares. Esta asistencia técnica y emocional se desarrolla en forma conjunta con el despliegue interministerial del gobierno provincial en el territorio, garantizando el sostenimiento integral de los afectados mientras se aguarda la evolución clínica de los pacientes internados.

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.