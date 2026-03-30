La Capital | La Región | San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

El adolescente estaba entre sus compañeros formado para izar la bandera cuando empezaron los disparos. Murió en el lugar

30 de marzo 2026 · 13:58hs
Ian Cabrera

Ian Cabrera, de 13 años, falleció luego de recibir disparos por parte de otro adolescente.

Autoridades confirmaron la identidad del adolescente que fue asesinado este lunes por un compañero en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal. Se llamaba Ian Cabrera, tenía 13 años,y falleció como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.

Ian era hijo único y jugaba al fútbol en el club atlético Independiente de San Cristóbal, entidad que emitió un comunicado expresando su dolor por lo ocurrido y su solidaridad con la familia. El Ministerio Público de la Acusación confirmó que el joven murió en el lugar. Además, otros ocho chicos resultaron con diversas heridas.

El violento episodio ocurrió en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. De acuerdo con fuentes oficiales, pasadas las 7, un adolescente de 15 años que cursa tercer año en el establecimientno educativo ingresó al patio de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de ese municipio, contó que las primeras señales de que algo no andaba bien fueron captadas por las cámaras del sistema de monitoreo de la ciudad. En el video se registró cómo un grupo de estudiantes, alumnos y no docentes de la Escuela Normal Mariano Moreno salía masivamente a la calle corriendo y varios de ellos incluso cayendo al piso en la desesperación por ponerse a salvo. Saltaron tejidos y tapiales, rompieron ventanas y corrieron a refugiarse en casas de vecinos del barrio. Eran exactamente las 7.13.

El estado de salud de los heridos

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. Seis estudiantes permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. En tanto que otros dos fueron derivados a Rafaela.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que son tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Por su parte, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares. Esta asistencia técnica y emocional se desarrolla en forma conjunta con el despliegue interministerial del gobierno provincial en el territorio, garantizando el sostenimiento integral de los afectados mientras se aguarda la evolución clínica de los pacientes internados.

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

Noticias relacionadas
Carlos Vottero, el fiscal regional de la 5ª circunscripción, habló sobre el conmociante caso de San Cristóbal

Ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal: qué dice la fiscalía sobre el caso

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Amsafe se expresó sobre la tragedia que tomó lugar en San Cristóbal este lunes por la mañana

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

Club Atlético Independiente de San Cristóbal

Ataque en escuela de San Cristóbal: el club Independiente despidió al adolescente asesinado

Ver comentarios

Las más leídas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Lo último

Un mundial dedicado al planeta: se viene Copa Climática 2026

Un mundial dedicado al planeta: se viene Copa Climática 2026

Brigadas Ambientales Juveniles: prevenir liderando el caos

Brigadas Ambientales Juveniles: prevenir liderando el caos

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Cococcioni explicó que el agresor tiene 15 años y aún no está vigente la reforma de la Ley Penal Juvenil. Gotiy habló de una "compleja situación intrafamiliar"

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal es un menor no punible
Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma
LA REGION

Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela
La Región

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: El arma entró en la funda de una guitarra
La Región

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos
La Región

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Kudelka: Damos un paso para adelante y dos para atrás, dijo el DT de Newells tras la eliminación

Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

Ovación
Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
Ovación

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia y habló de la lista para el Mundial

Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia y habló de la lista para el Mundial

Alerta para los hinchas que irán al Mundial 2026: Posibles detenciones y deportaciones

Alerta para los hinchas que irán al Mundial 2026: "Posibles detenciones y deportaciones"

Policiales
Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
Policiales

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

La Ciudad
Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación
La Ciudad

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos