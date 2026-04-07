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Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

La legisladora de Unión por la Patria y licenciada de UNR reaccionó tras ser mencionada por el ministro de Economía tras solicitar un préstamo hipotecario en la banca pública.

7 de abril 2026 · 14:29hs
Julia Strada

Julia Strada, diputada rosarina, fue acusada por Luis Caputo por presuntamente haber obtenido un crédito del Banco Nación de manera irregular

Sigue la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA). Luego de que varios funcionarios y diputados del oficialismo nacional fueran señalados y denunciados penalmente por el otorgamiento de préstamos por parte de la banca pública, la diputada rosarina Julia Strada se cruzó fuertemente con el ministro de Economía, Luis Caputo. La discusión empezó luego de que el titular del Palacio de Hacienda apuntara contra Strada como beneficiaria de un crédito del BNA. No obstante, la legisladora defendió su accionar y mostró cómo fue el paso a paso de su trámite en la entidad estatal.

En particular, la discusión giró en torno a un crédito hipotecario solicitado por la diputada peronista en 2025. Todo comenzó cuando Caputo reposteó una publicación en la red social X del periodista Eduardo Feinmann, donde se señalaba a Strada y la senadora Anabella Fernández Sagasti como beneficiarias de un préstamo hipotecario del Banco Nación.

“Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente @JMilei en el 2027!”, escribió el ministro en un posteo de X, de manera irónica. En la publicación se asegura que la legisladora rosarina recibió un crédito en marzo del 2026 por 216 millones de pesos.

>>Leer más: Un diputado rosarino obtuvo un crédito millonario del Banco Nación tras dejar el PRO y sumarse a La Libertad Avanza

Frente al señalamiento de Caputo, Strada explicó que el crédito en realidad fue solicitado originalmente en julio del 2025. “No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite, que se inició con una comparación de tasas el 13 de junio de 2025, siguió con la solicitud de inicio del trámite el 18 de julio de 2025, hasta la firma final del crédito, a principios de marzo de 2026, es decir, 8 meses después”, escribió la licenciada en economía de la UNR en X.

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>> Leer más: Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

La defensa de la diputada rosarina Julia Strada

Además de asegurar que el crédito hipotecario no estuvo atravesado por “ningún tipo de arbitrariedad en el trámite”, Strada explicó cómo fue la naturaleza del crédito. Para empezar, la diputada aseguró que solicitó el crédito con su madre como codeudora, y que el objetivo del mismo fue “cambiar” el departamento donde la legisladora vivía, el cual fue heredado tras el fallecimiento de su padre en 2017.

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“Tramité el crédito junto con mi madre, con el objetivo de cambiar el departamento donde vivo, heredado junto con mi hermana y mi mamá (50% mi mama y 25% cada hija), luego del fallecimiento de mi papá en 2017. Vale unos 100 mil dólares”, comenzó Strada en X, en respuesta al posteo de Caputo.

“En mis sucesivas declaraciones juradas se puede encontrar. El depto tiene unos 40 metros cuadrados y pedimos un crédito de 150 mil dólares para reemplazarlo por uno más grande, y, una vez que lo vendiéramos, precancelar parte del crédito (opción incluida en el préstamo)”, siguió explicando la legisladora rosarina.

“En junio de 2025 hice un comparativo de las tasas de cada banco (público/privado). Fue precisamente el 13 de junio (adjunto la planilla enviada a mi mail ese mismo día y la constancia del mail)”, agregó Strada.

“El 18 de julio 2025 hice la solicitud para empezar el trámite del crédito (dejo acá debajo las capturas del mail que recibí oficialmente ese día). Es el mail oficial del BNA para préstamos hipotecarios desde la sucursal, primera vez que me llegaba un mail de esa casilla. Entre esa fecha – el 18 de julio- y la firma del crédito, pasaron 228 días. Es decir: 8 meses”, cerró Julia Strada en su publicación de X.

Las denuncias penales por los créditos del BNA a funcionarios nacionales

Luego de la controversia pública que se desató por numerosos y altos créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y diputados del oficialismo nacional, y tras tres denuncias penales la investigación se judicializó. Tras el sorteo este lunes en Comodoro Py, se definió que todas las presentaciones queden a cargo del juez Ariel Lijo (mismo magistrado que Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema) y el fiscal Gerardo Pollicita.

Vale recalcar que una de las presentaciones judiciales la realizó el diputado santafesino Estaban Paulón, junto a la legisladora de la Coliación Cívica (CC-ARI), Mónica Frade. En la denuncia, se señala a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pero también a un director de YPF y a varios diputados de La Libertad Avanza (LLA).

A nivel local, uno de los señalados como beneficiarios de los créditos de altos montos del BNA es el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni, quien en diciembre de 2025 pasó de la bancada del PRO a la de La Libertad Avanza (LLA). En el caso del legislador, recibió un préstamo para primera vivienda de de 255 millones de pesos en enero pasado.

Además de Bongiovanni, en la denuncia de Paulón y Frade se apunta contra Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación; Emiliano Mongilardi, exdirector de YPF; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central y Pedro Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior-

También se señala a los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, y Lorena Villaverde, los tres pertenecientes al bloque de LLA. Por su parte, y hace un tiempo, Monteverde estuvo el ojo de la tormenta luego de que se conozca que fue detenida en el año 2002 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos. La misma legisladora fue vinculada con el empresario "Fred" Machado, quien enfrenta un juicio en Texas por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

En otra denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, además de Tillard, se señala a Juan Ernesto Curuchet. En las denuncias que recibió Lijo, los presuntos delitos que se mencionan son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

El diputado rosarino de LLA que recibió un crédito de 255 millones de BNA

“Hice todos los trámites. Está todo a la vista, no tengo nada que ocultar”. Así se defendió el diputado nacional Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza, LLA) sobre el crédito hipotecario que le fue otorgado por el Banco Nación en enero pasado por un monto de 255 millones de pesos.

El diputado libertario, que ingresó al Congreso en representación del PRO y en diciembre de 2024 se incorporó al bloque de LLA, reiteró que no tiene nada que ocultar y que cumplió todos los pasos que le pidió la entidad bancaria para ser beneficiado con un crédito UVA por 255 millones de pesos. “Hice todo por derecha”, afirmó a La Capital.

Bongiovanni apareció mencionado este miércoles en una lista de políticos y funcionarios libertarios que accedieron a un crédito hipotecario en la banca pública.

>> Leer más: Caputo, sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios: "Nada inmoral"

“Todo eso es falso. En 2025 el Banco Nación otorgó 27.000 créditos hipotecarios. Fue el mejor momento para sacar esos créditos por el proceso de desinflación en el país. Eso es lo que evalué y me animó a iniciar los trámites”, dijo el diputado de LLA, y agregó: “Tengo una vida austera y no vi riesgos en endeudarme con ese crédito”, expresó el legislador en su cuenta de X.

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