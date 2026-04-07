Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Samanta Vilchez afronta un pedido de prisión perpetua por el ataque que terminó con la vida de Verónica Almada en febrero de 2022 en barrio Ludueña

Una mujer afronta un pedido de prisión perpetua en el juicio oral por un homicidio ocurrido en barrio Ludueña en febrero de 2022 . Se trata de Samanta Joana Vilchez, juzgada desde este lunes ante un tribunal conformado por los jueces Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Veron.

Vilches está imputada como coautora funcional de un homicidio doloso doblemente calificado por la promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas por el crimen de Verónica Natalia Almada, asesinada a tiros el 18 de febrero de 2022 en su casa de Urquiza al 6000 . También le atribuyeron dos tentativas de homicidio ya que en el hecho hubo dos heridos, entre ellos un bebé de seis meses hijo de la víctima.

La calificación del hecho prevé prisión perpetua, que es la pena que requirió la fiscal Carla Ranciari en su alegato de apertura.

Homicidio

Según la versión expuesta por la fiscalía, el ataque criminal fue pergeñado por el entonces novio de Vilchez, Fabio Alejandro Giménez, quien estaba preso en el penal de Coronda. Este hombre ya fue condenado a prisión perpetua como instigador de este y otros homicidios que organizó desde distintas cárceles donde estuvo detenido.

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En el asesinato de Almada, según la acusación, Giménez instruyó a Vilchez para que se encargara de contactar a los gatilleros, aportara los vehículos para que éstos se trasladaran así como las armas necesarias para el ataque que tenía como objetivo matar a Jonatan “Peco” Almada, hermano de Verónica y por entonces uno de los organizadores en la calle de una banda narco de Ludueña (actualmente está detenido a la espera de un juicio para el cual podrían condenarlo a 40 años de cárcel).

La fiscalía explicó que, con la asistencia de al menos tres personas más, Vilchez desarrolló el plan propuesto por su novio. Entonces constató el domicilio donde podría estar Almada y luego le entregó las armas a los ejecutores, a quien luego les pagó lo acordado.

Así, los gatilleros fueron hasta la casa de Urquiza al 6000 y comenzaron a disparar. El resultado fue la muerte de Verónica, de 38 años, y heridas en su bebé de 6 meses y una hermana de 22 años. Samanta está presa desde el 27 de mayo de 2022 cuando fue detenida en Coronda, adonde había ido a visitar a Giménez.