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Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

El siniestro vial sucedió en un camino entre Bigand y Casilda. El muchacho fue rescatado por los bomberos y derivado a un hospital

7 de abril 2026 · 12:20hs
El lugar donde hallaron a Mancini. Según la Policía

Foto: Policía de Santa Fe.

El lugar donde hallaron a Mancini. Según la Policía, el automóvil había caído del puente y quedó volcado
Agustín Mancini. El joven salió de su casa en Bigand por cuestiones de trabajo en Oncativo

Foto: Fiscalía Regional Rosario

Agustín Mancini. El joven salió de su casa en Bigand por cuestiones de trabajo en Oncativo, Córdoba

Agustín Nicolás Mancini, el joven de 24 años que era buscado intensamente, fue hallado este martes a la mañana con vida, pero había sufrido un siniestro vial. Según fuentes policiales, el muchacho fue encontrado en el interior de su automóvil, que había volcado al caer de un puente sobre un arroyo, entre Bigand y Casilda

Efectivos de la Unidad Regional VI, que corresponde al departamento Caseros, abocados a la búsqueda del muchacho, cuya averiguación de paradero fue difundido en las últimas horas por la Fiscalía Regional II, dieron con el joven a partir del testimonio de un vecino de la zona. Esa persona declaró que cuando pasó por un puente que está entre esas localidades, sobre el arroyo había un vehículo volcado.

Ante esa novedad, personal policial de la zona se presentó en ese sitio y comprobó que era el automóvil en el que Mancini había salido de su casa rumbo al trabajo y que dentro del habitáculo se encontraba el muchacho. Entonces fueron convocados la lugar bomberos voluntarios de la región y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Según las primeras informaciones, el joven estaba con vida y consciente. Tras ser rescatado fue derivado al hospital Samco de Casilda.

Averiguación de paradero

La Fiscalía Regional II de Rosario había difundido este martes un pedido de colaboración para dar con el paradero de Mancini, ya que su familia había perdido todo contacto con él luego de su paso por la localidad de Tortugas.

Mancini se había retirado de su casa, ayer lunes a las 2 de la madrugada, en un automóvil Chevrolet Cruze propiedad de su hermano y, según contaron sus familiares, había salido por cuestiones de trabajo hacia la localidad de Oncativo, en la provincia de Córdoba.

Lo último que supieron del joven fue ayer, a las 10, cuando se comunicó por teléfono con su hermano y manifestó que se encontraba en la localidad de Tortugas, ya de regreso a Bigand. Desde ese momento, no volvió a comunicarse ni respondió las llamadas que le hicieron sus allegados.

Dónde estuvo el joven poco antes del siniestro

Los familiares establecieron, a través del acceso a su computadora y su cuenta de Google, que su teléfono celular se había activado alrededor de las 11 en Santilli y Bouquet, en Tortugas.

>> Leer más: Un conmovedor pedido de Justicia por Joana en Bigand

Cuando la angustia comenzó a crecer por la falta de información, este martes a la mañana el misterio se reveló: Agustín había sufrido un siniestro vial y había terminado cayendo con su auto de un puente. El vehículo quedó volcado, pero afortunadamente el joven se salvó.

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