Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

El primer trimestre del año cerró con más de 20 mil controles vehiculares en Rosario y una progresiva reducción de los casos positivos de alcoholemia. Entre enero, febrero y marzo hubo 352 conductores con dosaje de alcohol en sangre, lo que representó un 2,5 por ciento, medio punto menos que igual periodo de 2025. Los operativos dejaron 1.942 remisiones al corralón, en un contexto de refuerzo de acciones preventivas en forma ascendente.

Los meses de enero y marzo cerraron con números auspiciosos para la Secretaría de Control. La repartición realizó 20.116 inspecciones vehiculares, principalmente en las zonas más concurridas por rosarinas, rosarinos y visitantes. De ese total, 1.942 vehículos fueron remitidos al corralón por distintas infracciones a las normas de tránsito. También se llevaron adelante 13.734 controles de alcoholemia y 352 conductores dieron positivo.

"En lo que va de este 2026 reforzamos los controles en toda la ciudad, con presencia sostenida en los puntos de mayor circulación. Estos operativos buscan prevenir conductas de riesgo, ordenar el tránsito y cuidar a quienes transitan Rosario. Los resultados siguen mostrando una baja sostenida en los niveles de alcoholemia positiva, lo que indica que vamos en el camino correcto, aunque debemos seguir profundizando estas acciones”, afirmó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

Desde la repartición recordaron que este verano se reforzaron las actuaciones preventivas en la ciudad a lo largo de todo el día, haciendo foco en distintos sectores e hincapié en los operativos preventivos antipicadas. Además de la zona de La Florida, se intensificaron las intervenciones y presencia en el sector del puente Rosario-Victoria, el circuito conocido como La Zapatilla, el Parque Scalabrini Ortiz, la zona de Ayacucho y Gutiérrez (donde se encuentra el Museo del Deporte) y también en Lamadrid y Oroño.

En todos estos lugares hubo presencia diaria, incluso con triples turnos durante los fines de semana en algunos casos. Los operativos se desplegaron especialmente en estos sectores por concentrar mayores antecedentes de denuncias de vecinos y reclamos vinculados a encuentros ilegales de motos y vehículos.

alcoholemia

Números globales

Lo cierto es que, en ese marco, en los meses de enero, febrero y marzo se hicieron en total 20.116 controles en todo el flujo vehicular urbano de la ciudad de Rosario. En ese período se remitieron 1.942 vehículos al corralón municipal.

Además, en estos tres meses se llevaron adelante 13.734 tests de alcoholemia, en los cuales se registraron 352 conductores positivos, lo que representa el 2,56 por ciento del total, cuando en igual periodo de 2025 el porcentaje de conductores con alcohol en sangre se había ubicado en el 3 por ciento. El dato va en línea con la disminución que se viene mostrando en los últimos años.

Por su parte, también se registraron 9 resultados positivos de narcolemia. Solo se realiza un control de narcóticos cuando el conductor no ha dado positivo en el test de alcoholemia y, según el análisis ocular del médico presente en los operativos, podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

Los controles se vienen realizando de manera articulada con efectivos de la policía. La mecánica del trabajo consiste en la exigencia, por parte del municipio, de la documentación y elementos de seguridad, además de los controles de alcoholemia y narcolemia, mientras que las fuerzas de seguridad proceden a las identificaciones y verificaciones de los vehículos para constatar si tienen o no pedido de secuestro.

Progresividad en los operativos

Al momento de la creación del área de control, en 2013, la cantidad de test anuales no superaban los 10 mil y el porcentaje de positividad rondaba el 15 por ciento. En tanto, en 2023 se pudieron concretar 32.145 fiscalizaciones vehiculares, con 1.406 positivos, dando un 4,37 por ciento de positividad.

En 2024 se dio otro salto grande con la realización de 51.078 controles de alcohol a conductores, de los cuales 1.207 dieron positivos, dando un índice de positividad del 2.36 por ciento. Finalmente, el año pasado se concretaron 52.321 test con 1.323 positivos, con un resultado total de positividad de 2,52 por ciento. En 2025 también se registraron 88 resultados positivos de narcolemia.

La sanción de la ordenanza alcohol cero al volante generó una baja en los siniestros viales. Según datos de la Secretaría de Salud Pública, en el año 2022 habían ingresado 4.047 personas a las guardias de efectores municipales producto de accidentes de tránsito en la vía pública, mientras que el año pasado fueron 3.148.