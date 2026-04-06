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El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada inestable en las primeras horas y cielo nublado el resto del día. Máxima de 23 grados y ráfagas intensas

6 de abril 2026 · 19:27hs
El tiempo en Rosario

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario se presenta inestable en el arranque de la jornada de este martes, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. En ese tramo del día, las temperaturas se ubicarán entre los 18 y 20 grados.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a estabilizarse. Para la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado, sin lluvias significativas y con probabilidades que bajan al rango del 0% al 10%. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que hacia la noche descenderá nuevamente a los 18.

Viento sur en Rosario

Uno de los datos a tener en cuenta será el viento del sur, que se mantendrá durante toda la jornada.

Por la mañana se esperan velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora, valores que se sostendrán durante la tarde y la noche. Además, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, especialmente hacia el final del día.

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