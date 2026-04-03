San Cristóbal: "Fue un hecho que tuvo cierta planificación, la investigación sigue"
Se formularon los cargos contra el chico de 15 años que mató a un compañero en la escuela. La escuela seguirá cerrada por ser escena del crimen
3 de abril 2026·13:26hs
El adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal seguirá alojado en un centro de atención para menores, aunque no se informó si será en la ciudad de Santa Fe, al menos donde hasta hoy estaba, o en otra localidad. Así lo resolvió el juez José Boaglio al concluir la audiencia de formulación de cargos que se realizó este viernes en los Tribunales de San Cristóbal, donde además impuso el “principio de reserva” en todas las actuaciones que se llevan adelante de ahora en más.
Tras ese paso procesal, el fiscal Regional de la 5ª Circunscripción del MPA, Carlos Vottero, y sus subalternos de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra, Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza brindaron una conferencia de prensa donde explicaron los alcances del trámite que se hizo hoy y que tuvo al chico autor de homicidio siguiendo las alternativas conectado en línea desde Santa Fe.
El primer funcionario en tomar la palabra fue Vottero, como máxima autoridad del MPA, quien anunció que el juez resolvió que “todo lo que se analizó y dispuso en la audiencia quedará bajo el estricto principio de reserva. La audiencia se desarrolló en términos normales. Lamentamos lo sucedido, porque fue un hecho extremadamente grave y trágico, en el que se merece la primera mención a los padres de Ian (la víctima fatal del incidente), quienes no quisieron concurrir a la audiencia; los padres de los otros menores de 13 y 15 años, también víctimas de este terrible hecho de arma de fuego, quienes no estuvieron presentes, pero sí otros familiares.”
El agresor, a distancia desde Santa Fe
Vottero manifestó en primer término su disconformidad con la decisión del juez de no permitir en la audiencia de hoy la asistencia presencial del chico agresor. “Lamento mucho como fiscal regional la no presencia del menor en la sala. Si bien las audiencias en el caso de los menores son reservadas, este hecho tan grave ameritaba la presencia del adolescente en el recinto. Eso lo solicitamos ayer, pero fue denegada por el juez interviniente. Como estamos ante un proceso de menores direccionado, no a determinar en sentido estricto la responsabilidad penal para que caiga el peso de la ley, sino para la aplicación de otro tipo de medidas”.
“Nuestro pedido tenía que ver con lograr el entendimiento, la reflexión, la responsabilización, la concientización de lo ocurrido. Entiendo que el primer paso que es el objetivo de esta audiencia, no se termina cumpliendo de manera, al menos, eficaz. No es lo mismo estar escuchando a las partes en una sala, a metros de distancia que estar a más de 200 kilómetros a través de una pantalla”, subrayó Vottero.
Por su parte, Schiappa Piettra se mostró conforme con lo resuelto en la audiencia “porque se hizo lugar a lo que pedía la Fiscalía. Fue algo que se construyó junto con los organismos de Niñez y otras áreas del Poder Ejecutivo, en el marco de lo que prevé nuestro Código. Son medidas de protección personal y de terceros. Ese fue el tenor de la medida por las reservas que pidió el juez. No podemos dar detalles del contenido de la misma, pero fueron las recomendadas por el órgano administrativo y tomadas por la Fiscalía para hacer la petición concreta en la audiencia”.
¿Cómo sigue la investigación?
El fiscal Schiappa Pietra agregó que la investigación “tiene varias aristas. Tramos de explicarles al juez y a todas las partes, incluso al chico agresor, de apelar a la responsabilización de él, de explicar el contexto de esta investigación. Esta es una investigación muy compleja, de pocos días. Desde el MPA pudimos reconstruir una parte importante de los momentos previos y de los posteriores al hecho. Es una investigación que va a continuar”.
Respecto del menor autor de los disparos, el fiscal sostuvo que “no hay ninguna pretensión punitiva porque no es punible. La legislación nacional nueva no está en vigencia. Recién lo hará el 5 de septiembre. Debido a eso, este caso se rige por la ley actual 22.278. Hoy explicamos este fue un hecho que tuvo cierta planificación. Además, esa planificación estuvo atravesada por una serie de vínculos con redes sociales. Todo eso es materia de investigación”.
¿Qué sucederá con la escuela donde ocurrió el tiroteo?
Mauricio Spinoza, quien también participó en la audiencia de hoy, señaló que la escuela Mariano Moreno “se constituye como la escena del hecho, por lo tanto permanecerá un tiempo más resguardada a los fines investigativos".
Amplió: "Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien tendrá que resolver como va a canalizar esto. Hoy por hoy, prima la investigación penal y se van a agotar todas las instancias que haya que agotar vinculadas a la investigación penal. Por lo tanto, la escena del crimen no se va la liberar hasta tanto el MPA considere que no se debe realizar ninguna diligencia investigativa más”.
¿Qué pasó en las redes sociales con el autor de los disparos?
Agregó Schiappa Pietra: "Esa es una parte importante de la investigación. Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas relaciones en las redes sociales con otras personas, que al día de hoy no tenemos posibilidades de determinarlas porque en las redes hay una forma de comunicarse que es mucho más complejas de lo que creemos, por el mecanismo de ocultamiento de identidades y en comunidades muy cerradas. Todo eso es materia de investigación".
¿El agresor apoyo en las redes?
"Como en toda investigación, tenemos la responsabilidad de dar todos los alcances de los aspectos que puedan estar involucrados. Estamos investigando. Por ahora no tenemos información concreta para transmitir respecto de ese punto, pero son elementos que estamos considerando en la investigación", agregó Schiappa, a lo que su colega Spinoza remarcó: "Hay que tener en cuenta que pasó poco tiempo desde que ocurrió el hecho. Se ha trabajado intensamente, se hicieron muchas diligencias, pero queda mucho por hacer. No es una investigación corta, llevará su tiempo. Hay circunstancias particulares que rodean al caso y se necesita tiempo".
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