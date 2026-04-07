El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones

El anuncio lo realizó el jefe de gabinete Manuel Adorni, tras una reunión con Mario Lugones, ministro de Salud. Cómo es la ley actual y qué cambiaría

El gobierno nacional anunció que ingresará al Congreso una nueva ley de salud mental para su tratamiento legislativo. En particular, la normativa actual data del año 2010, y según la visión del ministro de Salud, Mario Lugones, “generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto”.

“Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas en las que una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces graves o fatales” , agregó Lugones, a través de una publicación de la red social X, ex Twitter. El titular de salud de Nación es uno de los impulsores de esta iniciativa.

La declaración de Mario Lugones llega tras una reunión con el jefe de gabiente Manuel Adorni, quien fue el encargado de anunciar que “en los próximos días” estarán enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.

En cuanto a la normativa actual, la cual fue sancionada hace 15 años, la ley prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos públicos y privados . En esa línea , limita las internaciones: los pacientes no pueden ser internados contra su voluntad, salvo en caso de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y solo mientras tal situación subsista.

ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt

Tal como afirmó Lugones, la nueva ley introduciría un fuerte cambio de enfoque en las internaciones en el ámbito de la salud mental, tanto las voluntarias como las involuntarias. Si bien se mantendría el carácter excepcional de la internación involuntaria, “se buscaría flexibilizar el marco de actuación ante urgencias”.

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Según expresó el gobierno nacional, en dichos casos el médico psiquiatra podría disponer la internación, aunque luego debería ser confirmada por un equipo interdisciplinario en el lapso de las 24 horas siguientes.

Otra modificación importante se da en el marco de las internaciones voluntarias. En el caso de que el paciente pidiera el alta y se considerara afectada su capacidad para decidir, esa situación podría reconvertirse en una internación involuntaria con la correspondiente notificación judicial.

Otros cambios en el proyecto de ley del gobierno

Además del cambio de paradigma en las internaciones que planteó Lugones, otro de los cambios centrales propuestos por el gobierno nacional es reemplazar el término “padecimiento mental” que figura actualmente en la ley, al cual consideran “ambiguo" En el nuevo proyecto, se tomaría dicha definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo que incorporaría “el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”. En esa misma línea, se redefiniría el concepto de riesgo como “situación de riesgo de daño para la vida o integridad física”.

El proyecto del ejecutivo nacional también advierte que el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales “no resulta siempre viable por falta de recursos y seguridad”. Vale recordar que en la normativa actual se impulsa el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos y su reemplazo por hospitales generales.

“Esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo. Es el rumbo de este Gobierno, liderado por el presidente @JMilei”, sintetizó Mario Lugones en su publicación de la red social X.