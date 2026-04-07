Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

El Tribunal de Ética de Cocar realizará este miércoles una audiencia pública contra un matriculado acusado de ceder su matrícula a una persona no habilitada. Podría enfrentar sanciones

El corredor inmobiliario Mario Ceballos será juzgado este miércoles en la sede de Cocir

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario llevará adelante este miércoles una audiencia pública clave en el marco de un proceso disciplinario contra un matriculado acusado de infringir la normativa que regula la actividad.

Se trata del expediente “COCIR c/ Ceballos, Mario s/ denuncia” (N° 25/2024), en el que será juzgado el corredor inmobiliario Oscar Mario Ceballos (Mat. N° 782). La audiencia se realizará a partir de las 13.15 y será abierta al público, aunque con inscripción previa debido a la capacidad limitada.

El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional analizará si el matriculado permitió el uso de su nombre y su matrícula por parte de una persona no habilitada para ejercer el corretaje inmobiliario.

Según la denuncia, esa persona sería Andrés Aldo Lux, quien enfrenta un proceso penal en curso por distintos delitos, entre ellos el ejercicio ilegal de la profesión.

De acuerdo a la investigación, ambos habrían integrado una sociedad, lo que abre interrogantes sobre la responsabilidad del corredor matriculado en las actividades realizadas.

Un proceso que se inició en 2024

La causa comenzó el año pasado y atravesó un extenso proceso de investigación que incluyó la recolección de pruebas documentales, periciales y testimoniales.

En esta instancia, tres jueces del Tribunal, que no intervinieron previamente en la causa para garantizar la imparcialidad, serán los encargados de evaluar los hechos y determinar si corresponde aplicar una sanción ética.

En caso de comprobarse la infracción a la ley Provincial 13.154, que regula la actividad en Santa Fe, el Tribunal podrá aplicar distintas sanciones.

Estas van desde un apercibimiento o multa, hasta la suspensión de la matrícula o incluso su cancelación en los casos más graves. La decisión dependerá de lo que se determine durante la audiencia y del grado de responsabilidad que se le atribuya al acusado.