Puerto San Martín: una vuelta por el carrusel Titán, el "más grande del mundo"

Muy cerca. Apenas a algo más de media hora en auto desde Rosario, son unos 30 kilómetros. No hace falta ir temprano. Abre a las 18 y cierra a la 1 de la madrugada . Y no solo es para dar vueltas en la gran calesita de tres pisos, en el hermoso y sorprendente Carrusel Titán , que es la gran atracción. Hay todo un circuito en el que puede compartirse con distintos personajes de dibujos animados, caricaturas y películas infantiles . Las familias ya lo aprovechan, obviamente los más pequeños son mayoría, y los padres llegan con reposeras, heladeritas y una gran expectativa que sin dudas se cumple en el predio del Puerto de las Infancias , justamente en la ciudad de Puerto San Martín .

Claro, hay que llegar en auto. Es sencillo, aunque si uno no está atento, el peaje sale $450 y no hace falta pagarlo. El ingreso está ahí nomás de la autopista Rosario-Santa Fe, pero el Carrusel no se ve, en cambio sí es notorio el Parque Recreativo Municipal que está pegado. Entonces, la clave es quedarse a la derecha una vez que se deja atrás la salida hacia San Lorenzo norte y tomar de referencia al peaje para pasarlo por el costado, por la colectora y volver hacia atrás por ella y hacer una "S" para tomar la ex ruta provincial 18S, la que conecta la vía rápida con la ruta nacional 11 que también lleva a Puerto.