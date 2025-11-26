Octubre Rosa: Unas 400 mujeres accedieron a la mamografía gratuita en el departamento San Martín

Los estudios se realizaron en los Samcos de San Jorge y Sastre donde confluyeron mujeres provenientes de diferentes localidades del centro oeste provincial

La campaña del Octubre Rosa para la prevención y detección temprana del cáncer de mama en el departamento San Martín tuvo un alto acatamiento con 400 mujeres que accedieron en forma gratuita a una mamografía de control.

Luego de un mes y medio de estudios, la campaña culminó con resultados altamente positivos cumpliendo con el objetivo de la iniciativa que buscaba fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La acción, impulsada por el senador Esteban Motta, permitió que más de 400 mujeres accedieran de manera gratuita a su estudio mamográfico, realizado en los Samcos de San Jorge y Sastre.

Además, todas las personas inscriptas recibieron traslado sin costo, garantizando accesibilidad total para quienes necesitaban el estudio.

Según las estadísticas oficiales, durante el período específico de campaña se concretaron las mamografías, reflejando un fuerte acompañamiento de la comunidad y una marcada preocupación por el cuidado de la salud.

“Esta campaña demuestra que, cuando el Estado trabaja de manera articulada con los efectores de salud, se pueden generar políticas públicas que verdaderamente cuidan a las personas”, destacó el senador Motta.

El Octubre Rosa

Octubre Rosa es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, una campaña internacional para sensibilizar sobre la enfermedad, promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos.

El color rosa se asocia a la lucha contra esta enfermedad, que es la más común entre las mujeres y una de las principales causas de mortalidad.

