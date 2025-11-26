Gran participación vecinal en la Clínica de Conducción Segura de Motos en Timbúes

La jornada, organizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el organismo homónimo nacional, junto a la Comuna, combinó teoría y práctica

Durante la semana que pasó , Timbúes fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos , destinada a promover la correcta conducción de motovehículos. La actividad fue impulsada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial , con el acompañamiento del gobierno de Timbúes.

Durante la jornada se brindaron herramientas de formación y prevención, orientadas a fortalecer el conocimiento y las habilidades técnicas de los motociclistas.

La clínica incluyó una instancia teórica y otra práctica, dictadas por instructores de la APSV, quienes adaptaron los contenidos de manera didáctica según el nivel de experiencia de cada participante.

Al finalizar, en la plaza central y con la presencia de autoridades comunales, se realizó un canje de cascos, garantizando mayor seguridad para los motociclistas que participaron.

Timbúes y un compromiso sostenido

La jornada en Timbúes se inscribe en una política más amplia de prevención y concientización que busca reducir la siniestralidad en rutas y calles de la provincia. La APSV viene desarrollando capacitaciones periódicas en distintas localidades, con el objetivo de instalar hábitos responsables y consolidar una cultura de respeto en el tránsito.

En este marco, la clínica de conducción segura no solo ofreció formación técnica, sino que también generó un espacio de diálogo entre autoridades, instructores y vecinos. La participación activa de los motociclistas permitió identificar dudas frecuentes y reforzar la importancia de elementos básicos como el uso del casco, la visibilidad en la vía pública y el respeto de las normas de circulación.

El canje de cascos realizado al cierre del evento fue un gesto concreto que simboliza el compromiso de las instituciones con la seguridad de los conductores. Cada casco entregado representa una oportunidad de prevenir lesiones graves y salvar vidas.

La experiencia en Timbúes dejó en claro que la seguridad vial no es un tema exclusivo de organismos oficiales sino responsabilidad compartida que involucra a la comunidad. La continuidad de estas clínicas será clave para consolidar un cambio cultural que permita que cada viaje en moto sea más seguro.

